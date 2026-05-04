طيران الإمارات تواصل ربط العالم عبر دبي مع استئناف تشغيل 96% من شبكتها العالمية





تواصل طيران الإمارات استعادة عملياتها التشغيلية، مع اقتراب عودتها إلى مستوياتها الاعتيادية، حيث استأنفت تشغيل 96% من شبكتها العالمية عقب التطورات الإقليمية الأخيرة. وخلال الأسابيع الماضية، استأنفت الناقلة خدماتها تدريجياً عبر الأميركيتين، وأوروبا، وأفريقيا، وغرب آسيا، والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأقصى، وأستراليا ونيوزيلندا.

وتشغّل طيران الإمارات اليوم رحلاتها إلى 137 وجهة في 72 دولة، من خلال أكثر من 1300 رحلة أسبوعياً، بما يعادل 75% من طاقتها التشغيلية قبل التطورات الأخيرة. وتواصل الناقلة زيادة عدد الرحلات والمقاعد وخيارات السفر المتاحة يومياً، في تأكيد على مكانة دبي كمحور حيوي لحركة السفر العالمية.

وخلال الفترة من 1 مارس وحتى 30 أبريل ، نقلت طيران الإمارات 4.7 مليون مسافر، رغم العمل بجدول رحلات مخفّض، ما يعكس متانة الطلب على السفر واستمرار ثقة العملاء بالناقلة.

تجربة طيران الإمارات… أينما كانت وجهتكم

أياً كانت الوجهة، يمكن لعملاء طيران الإمارات الاستمتاع بتجربة سفر متكاملة بمعايير عالمية، سواء على متن الطائرة أو على الأرض، ترتكز على أعلى مستويات الراحة، والضيافة الأصيلة، والخدمة التي أرست معايير السفر طويل المدى.

وعلى متن الطائرة، يستمتع المسافرون بتجربة طعام مميزة مستوحاة من مطابخ عالمية، تشمل قوائم متعددة الأطباق أعدّها فريق من الطهاة الحائزين جوائز، إلى جانب مجموعة واسعة من المشروبات الفاخرة. كما يقدّم نظام الترفيه الجوي الحائز جوائز ice أكثر من 6500 قناة من أفضل إنتاجات المحتوى العالمي بنحو 40 لغة، تشمل الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والألعاب والكتب الصوتية وغيرها، بما يضمن تجربة ترفيهية ممتعة طوال الرحلة.

وللمسافرين الراغبين بالبقاء على اتصال، توفّر خدمة الإنترنت عالي السرعة إمكانية التواصل على ارتفاع 40 ألف قدم، حيث تم تفعيل خدمة "ستارلينك" حالياً على متن 28 طائرة، لتقديم اتصال سريع وموثوق خلال الرحلة.

سفر أكثر مرونة ومزايا إضافية

تمنح طيران الإمارات عملاءها مزيداً من الثقة والمرونة في السفر من خلال خيارات الحجز المرنة، وتجربة "دبي كونكت"، وتعزيز مزايا برنامج "سكاي واردز":

- حجوزات مرنة: يحصل العملاء الذين يحجزون اعتباراً من 2 أبريل على مرونة إضافية تشمل إمكانية تغيير موعد السفر مرة واحدة مجاناً عبر جميع درجات السفر. كما يمكن للعملاء الاحتفاظ بسعر التذكرة لمدة 24 ساعة دون رسوم.

- دبي كونكت: للعملاء الذين لديهم فترات انتظار طويلة في دبي تتراوح بين 6 و26 ساعة، يتيح "دبي كونكت" تحويل التوقف إلى تجربة إقامة مريحة، حيث يشمل البرنامج إقامة فندقية مجانية في فندق من فئة أربع أو خمس نجوم، وخدمات النقل من وإلى المطار، ووجبات الطعام، وتأشيرة دخول إلى دولة الإمارات عند الحاجة. ويتوفر البرنامج للمسافرين في جميع الدرجات وفق شروط محددة، ويمكن حجزه قبل موعد السفر حتى 12 ساعة عبر خدمة "إدارة الحجوزات" على الموقع الإلكتروني.

- سكاي واردز: خلال الفترة من 1 مايو إلى 31 أغسطس 2026، يمكن لأعضاء البرنامج الاستفادة من تسريع الوصول إلى الفئات الأعلى من خلال تخفيض متطلبات الترقية، إلى جانب كسب أميال إضافية عند السفر على رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي.