فلاي دبي تسير 3800 رحلة جوية خلال مارس 2026

أكدت فلاي دبي قوة ثقة عملائها بدولة الإمارات عموماً ومكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران، وذلك في أعقاب الإغلاق لعدد من المجالات الجوية الناتجة عن الأحداث الأخيرة في المنطقة.

ونجحت الإمارات في تفعيل مسارات جوية طارئة مع شركائها الإقليميين للسماح بتسيير رحلات جوية محدودة عند بدء الأحداث، ثم زادت عدد الرحلات تدريجياً. وخلال شهر مارس، نجحت فلاي دبي في تسيير أكثر من 3800 رحلة جوية. مما يؤكد استمرار خدمة الشركة، حتى في ظل هذه الاضطرابات ومرونتها التشغيلية وقدرتها على التكيف السريع.

وخلال هذه الفترة، حرصت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على أن تكون سلامة الركاب والطاقم أولوية قصوى في جميع الإجراءات المتخذة، مع الحفاظ على كفاءة العمليات التشغيلية.

وكان قد تم إغلاق المجال الجوي مؤقتاً بشكل استباقي استناداً إلى المعلومات والتقييمات، مع إعادة فتحه تدريجياً وبتنسيق دقيق مع مختلف الأطراف، وهو ما انعكس على تعزيز الثقة في مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها خلال هذه الفترة.

وأتاح التعاون الوثيق بين سلطات الطيران والقطاعين العام والخاص والجهات المعنية استئنافاً مُنظّماً للخدمات. وبفضل التواصل والتنسيق المستمر والتخطيط المُحكم ودعم العملاء، أسهمت هذه الجهود في تقليل تأثيرات هذه الأحداث والحفاظ على ثقة المسافرين.

وتتجلى هذه الثقة في أداء فلاي دبي في مجال رضا العملاء. فقد سجلت الشركة مؤشراً ممتازاً لرضا العملاء (NPS) في مارس، وهو من أعلى المعدلات في القطاع، ويُقارب ضعف مستوياته السابقة، مما يُبرز المشاعر الإيجابية القوية لدى العملاء وثقتهم بدولة الإمارات ودبي خلال فترة الأحداث.

تحديات

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «واجه قطاع الطيران العالمي خلال الأشهر الماضية تحديات غير مسبوقة. وقد برزت الثقة المستمرة في القرارات التي اتخذتها قيادة دولة الإمارات لحماية مجتمع الإمارات من مقيمين وزوار على حد سواء. وقد ضمن النهج الواضح والحاسم الذي تم اتباعه خلال هذه الفترة أن يكون كل قرار مبنياً على حماية الأفراد وسلامتهم مع المحافظة على استقرار العمليات».

وأضاف الغيث: «في فلاي دبي، التزمنا دوماً بدعم عملائنا من خلال تقديم خدمات موثوقة، والتواصل الشفاف والمرونة اللازمة للتكيف مع الظروف المتغيرة بسرعة. إن استمرار عملائنا في اختيار السفر معنا خلال هذه الفترة دليل على ثقتهم في الناقلة، وللمنظومة الأوسع لقطاع الطيران في دولة الإمارات، وفي دبي كمركز عالمي في مجال الطيران. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لمسافرينا على ثقتهم ودعمهم المستمر، والذي مكننا من مواصلة العمل بكفاءة خلال هذه الفترة».

وأكد أن قدرة دبي على ضمان استمرارية خدماتها، مدعومةً ببنية تحتية عالمية المستوى واهتمام بالغ بخدمة العملاء، عززت مكانتها كإحدى أكثر مراكز الطيران مرونةً في العالم. خلال فترة الاضطرابات، ومع إغلاق العديد من الأجواء في المنطقة، حافظت فلاي دبي على جاهزيتها التشغيلية، وعدّلت مسارات رحلاتها، وراجعت جدول رحلاتها بشكل دوري، موفرةً لعملائها خيارات ومرونة أكبر للسفر في ظل التحديات الحالية.