121 مليون جنيه إسترليني قيمة صفقة تمويل لـ«أبوظبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني»

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، استكمال صفقة تمويل بقيمة 121 مليون جنيه إسترليني لمدة 5 سنوات من خلال مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة، لصالح المطور العقاري «يونيون بروبارتي» لإعادة تمويل فندق بولمان لندن سانت بانكراس في لندن.

وتؤكد الصفقة التي جاءت قيمتها مناصفة بين المؤسستين، على الشراكة الوثيقة بين مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني، وتمثل ثاني صفقة تمويل بينهما، بما يعزز من حضورهما في قطاع العقارات في المملكة المتحدة.

تمويل مشترك

وقال راشد أمين، الرئيس التنفيذي في المملكة المتحدة لدى بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرّنا قيادة الصفقة لصالح يونيون بروبارتي سيرفيسز بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بما يمثل ثاني صفقة مشتركة لنا ضمن هيكل تمويل مشترك. ويعكس ذلك تركيزنا على الأصول العقارية عالية الجودة في لندن، والعمل مع شركاء متمرسين وأصول ترتكز على مقومات قوية على المدى الطويل. ويُعد فندق بولمان لندن سانت بانكراس نموذجاً واضحاً لذلك، إذ يجمع بين موقع متميز وسهولة اتصال عالية، إلى جانب دعمه من علامة ضيافة عالمية رائدة».

وقال راج سيهغال، المدير التنفيذي لدى «يونيون بروبارتي»: «تسهم الصفقة بتعزيز علاقتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي ضمن ثاني صفقة عقارية رئيسية لنا. ولا شك أن فريق عمل المؤسستين، بقيادة باجرام شالا وبول ميسفيلد، أظهر كفاءة عالية، بما أسهم بترسيخ شراكتنا الوثيقة مع بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي، بينما نمضي في إثراء محفظة أصولنا».

وأكد بول مايسفيلد، المدير التنفيذي للمملكة المتحدة في مصرف أبوظبي الإسلامي: يسعدنا إتمام الصفقة بنجاح بالتعاون مع «يونيون بروبارتي» وشريكنا الموثوق بنك الإمارات دبي الوطني، والتي تتوّج ثاني صفقات التمويل المشترك بيننا والثانية أيضاً مع «يونيون بروبارتي».

وقال كارلو دي فوس، رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في المملكة المتحدة لدى بنك الإمارات دبي الوطني: يواصل فريق العقارات تركيزه على دعم الشركاء المتمرسين والأصول العقارية ذات المواقع المتميزة والمدعومة بسجل أداء مثبت، كما نواصل إعطاء الأولوية للفرص في قطاع الضيافة التي تستند إلى أسس قوية وتدار من قبل مشغلين ذوي حضور راسخ في السوق. وتبرز هذه الصفقة قدرتنا على العمل عن كثب مع شركائنا مثل «يونيون بروبرتي سيرفيسز» ومصرف أبوظبي الإسلامي لتقديم حلول تمويلية متكاملة للصفقات المعقدة.

ويستفيد سوق الضيافة في المملكة المتحدة من تحسن ظروف الأعمال، حيث تستحوذ لندن على حصة كبيرة من قطاع الضيافة البريطاني. كما أظهرت أنشطة الاستثمار الفندقي في المملكة المتحدة مؤشرات زخم مبكرة خلال عام 2026، مع ارتفاع أحجام الصفقات مقارنة بالعام السابق. وفي هذا السياق، يواصل المستثمرون تركيزهم على الأصول عالية الجودة ذات المواقع المتميزة، والتي تتمتع بخصائص دخل مرنة ومستقرة، إلى جانب وضوح أساسيات العرض والطلب الخاصة بالقطاع، بدعم من بيئة تمويلية تشهد تحسّناً تدريجياً.

ونجح مصرف أبوظبي الإسلامي في ترسيخ سجل قوي وناجح في مجال تمويل العقارات التجارية في المملكة المتحدة، مدعوماً بحضور طويل الأمد ونهج مدروس يركّز على قطاعات محددة. ومن خلال مكتبه في المملكة المتحدة، قام المصرف بتمويل مجموعة واسعة من الأصول عالية الجودة عبر قطاعات المكاتب والضيافة والخدمات اللوجستية وقطاع المعيشة والمشاريع متعددة الاستخدامات، مع إعطاء الأولوية بشكل مستمر لاستدامة الدخل وجودة المستأجرين والمرونة الهيكلية.

وتعزز الصفقة مكانة مصرف أبوظبي الإسلامي كشريك تمويلي موثوق على المدى الطويل للعملاء الإقليميين والدوليين المستثمرين في السوق البريطانية، بما يعكس قدرته على توظيف رأس المال بشكل مدروس وبعناية فائقة عبر مختلف دورات السوق.

ويعتبر فندق بولمان لندن سانت بانكراس أحد الفنادق المرموقة من فئة الأربع نجوم في العاصمة البريطانية، ويقدم خدماته تحت علامة بولمان الشهيرة التابعة لمجموعة أكور، إحدى مجموعات الضيافة الرائدة عالمياً. ويحتضن الفندق 312 غرفة فندقية ويستفيد من اتفاقية تشغيل وتأجير طويلة الأمد مع أكور تمتد لأكثر من عقدين.

ويتمتع الفندق بموقع حيوي وسط لندن على مقربة من أكثر ثلاث محطات مواصلات أهمية في المدينة وهي سانت بانكراس إنترناشيونال، وكينجز كروس، ولندن يوستن، بما يجعل الوصول إليه أمراً في غاية السهولة عبر مسارات خدمات السكك الحديدية الوطنية، مترو لندن، ويوروستار الدولية. ويتميز الفندق أيضاً بقربه من مجموعة واسعة من مراكز الأعمال ومرافق الترفيه والفعاليات، ما يعزز الطلب المستدام من قبل المسافرين من رجال الأعمال والسياح والمشاركين في المؤتمرات.