«الرقابة المالية بدبي» ينفذ أول خدمة استشارات تقييم الجودة الخارجي

أعلن جهاز الرقابة المالية بدبي عن استكمال أول خدمة استشارات تقييم الجودة الخارجي للتدقيق الداخلي بهيئة تنمية المجتمع بدبي، في خطوة تؤكد الدور الحيوي الذي يسهم به في دعم الجهات الحكومية، وتعزيز فعالية عمليات التدقيق الداخلي لديها.

ويُعد هذا التقييم المستقل من الخدمات الأساسية التي يقدمها الجهاز لمساندة الجهات الخاضعة لرقابته من أجل تطوير منظومات الحوكمة، والارتقاء بأداء التدقيق الداخلي. وقد شمل التقييم قياس مدى التزام إدارة التدقيق الداخلي لدى هيئة تنمية المجتمع بالمعايير العالمية للتدقيق الداخلي، والتي تطلب إجراء تقييم الجودة الخارجي مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل.

وأثمر التقييم عن حصول هيئة تنمية المجتمع على تصنيف «متوافقة بشكل عام»، بما يعكس مستوى متقدماً من التوافق مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي، ويؤكد التزام الهيئة بنهج التحسين المستمر وتطوير الأداء المؤسسي.

الحوكمة والرقابة

وقال فيصل كاظم، مدير إدارة الاستشارات وتميّز الأعمال في جهاز الرقابة المالية: «يُشكّل تنفيذ تقييم الجودة الخارجي جزءاً أساسياً من اختصاصات الجهاز لتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة. ويعكس هذا التعاون الناجح مع هيئة تنمية المجتمع القيمة المضافة التي تقدمها خدماتنا الاستشارية المتخصصة في مواءمة ممارسات التدقيق الداخلي مع المعايير العالمية وترسيخ ثقافة التحسين المستدام».

إضافة نوعية

وأعرب طلال الهاشمي، مدير مكتب التدقيق في هيئة تنمية المجتمع بدبي، عن اعتزازه بنتائج التقييم الخارجي لجودة التدقيق الداخلي، مؤكداً أنها تعكس متانة منظومة التدقيق الداخلي في الهيئة وحرصها المستمر على التوافق مع المعايير الدولية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وقال: «يمثل التقييم الخارجي إضافة نوعية لمسيرة التطوير المستمر في هيئة تنمية المجتمع، ويؤكد التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التدقيق الداخلي. كما نثمّن التعاون البنّاء مع جهاز الرقابة المالية في دبي، والذي يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم جهودنا في تعزيز التحسين المستمر ورفع كفاءة منظومة العمل».

ومن خلال خدماته المتخصصة في مجالات الاستشارات والتقييم، توفّر إدارة الاستشارات والتميز المؤسسي في جهاز الرقابة المالية حزمة متكاملة من الخبرات للجهات الخاضعة، تشمل مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر وإدارة الامتثال والرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي.