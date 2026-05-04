اللون الأخضر يكسو سوق دبي بدعم الأسهم القيادية

شهد مؤشر سوق دبي المالي زخماً قوياً خلال منتصف تداولات الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، حيث اتجه المؤشر العام بخطى ثابتة نحو مستوى 5900 نقطة، مدعوماً بموجة شرائية واسعة استهدفت الأسهم القيادية والأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري والخدمات اللوجستية.

تصدر سهم «أليك» قائمة الرابحين بنمو لافت بلغت نسبته 4.5%، مما أعطى دفعة قوية للمؤشر منذ اللحظات الأولى للافتتاح.

كما واصل سهم «إعمار العقارية» جاذبيته الاستثمارية بارتفاع قدره 2.88%، تلاه سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 1.5%، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بأداء القطاع العقاري في الإمارة.

وفي قطاع النقل والخدمات، سجل سهم «سالك» نمواً بنسبة 2%، وهي ذات النسبة التي حققها سهم «العربية للطيران»، في حين شهد سهم «سوق دبي المالي» مكاسب بلغت 2.08%.

يأتي هذا الصعود الجماعي للأسهم القيادية مثل "دبي الإسلامي" و"ديوا" ليؤكد حالة الثقة في الملاءة المالية للشركات المدرجة، وسط توقعات بنتائج أرباح قوية.

ويرى محللون أن اختراق مستوى 6000 نقطة من جديد سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المكاسب التاريخية للسوق، مدفوعاً بزيادة تدفقات السيولة الأجنبية والمحلية.

أليك 4.5% +

إعمار العقارية 2.88% +

سالك 2% +

ديار 2.31% +

العربية للطيران 2% +

سوق دبي المالي 2.08% +

دبي الإسلامي 1.95% +

الاتحاد العقارية 1.92% +

ديوا 1.5% +

إعمار للتطوير 1.5% +