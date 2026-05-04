«أدنوك للحفر» تستكمل الاستحواذ على 80% في «إم بي للخدمات البترولية»

أعلنت شركة أدنوك للحفر المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الاثنين، عن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 80% في «إم بي للخدمات البترولية» (إم بي بي إس)، مع شركة «إم بي القابضة». وتُعد «إم بي بي إس» (المشروع المشترك) شركة متخصصة في خدمات الحفر وخدمات حقول النفط، تدير عملياتها في كل من سلطنة عُمان والكويت والسعودية والبحرين. وتم إنجاز الصفقة قبل موعدها المحدد سابقاً في منتصف عام 2026، ما يعكس كفاءة التنفيذ والانضباط ومستويات التنسيق العالية بين الطرفين.

منصة مستدامة

وقال عبدالله عطية المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر» ورئيس مجلس إدارة «إم بي بي إس»: «سيعزز إتمام صفقة الاستحواذ على شركة «إم بي بي إس» القدرات التشغيلية لشركة «أدنوك للحفر» على المستوى الإقليمي على المدى الطويل، عبر إضافة نطاق تشغيلي قائم وقدرات متقدمة في التنفيذ الميداني داخل المنطقة. ويدعم الإنجاز جهود الشركة نحو بناء منصة مستدامة لتقديم خدماتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال الاستفادة من الجمع بين الحضور التشغيلي لشركة «إم بي بي إس» مع حجم أعمال «أدنوك للحفر» الواسع، وأنظمتها المتقدمة، ونهجها التشغيلي القائم على التكنولوجيا».

وقال أسامة البرواني، عضو مجلس إدارة شركة «إم بي بي إس» ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «إم بي، شركة ذات مسؤولية محدودة»: «تمكنت شركة «إم بي بي إس»، عبر سنوات من العمل الدؤوب والإنجازات المتواصلة، من بناء إرث مؤسسي قوي، أسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الشركات الرائدة في مجال خدمات الطاقة في المنطقة.

وبموجب الاتفاقية، تمتلك «أدنوك للحفر»، من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، حصة قدرها 80% في «إم بي بي إس»، بينما تحتفظ «إم بي القابضة» بحصة قدرها 20%، عبر شركتها التابعة.

إنجاز نوعي

وقال دكتور سالم الحارثي، الرئيس التنفيذي لشركة «إم بي بي إس»: «يمثل هذا الاستحواذ إنجازاً نوعياً بالنسبة لنا في شركة «إم بي بي إس». فمن خلال الجمع بين خبراتنا التشغيلية الراسخة على مستوى المنطقة وقوة وحجم شركة «أدنوك للحفر»، سنعمل على بناء منصة أكثر متانة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز قدراتنا التشغيلية، وتقديم قيمة أكبر لعملائنا. مع استمرار التزامنا تجاه موظفينا وشركائنا، ورفع مستويات التميز التشغيلي، وهي القيم التي شكلت معايير نجاحنا في «إم بي بي إس» على مدى السنوات الماضية».

وسوف تدمج شركة «أدنوك للحفر» النتائج المالية للمشروع المشترك لعام 2026 بالكامل، وبكافة بنودها، ضمن نتائج قطاع الحفر البري التابع لها، اعتباراً من تاريخ إتمام الصفقة. وسيكون العام المالي 2027 هو أول عام يشهد مساهمة المشروع المشترك في نتائج السنة المالية بأكملها. وتشمل المحفظة، التي استحوذت عليها «أدنوك للحفر»، 22 حفارة وحفارة صيانة، ووحدات خدمات إنتاج، إلى جانب تأهيلات مسبقة، وشركات تابعة، وحضور راسخ في أربعة نطاقات جغرافية واعدة في منطقة دول الخليج.

وتبلغ القيمة المؤسسية الإجمالية للمشروع المشترك 749.2 مليون درهم، ويتوقع أن يسهم في تعزيز الأرباح والتدفقات النقدية والعوائد، مع تحقيق معدل عائد داخلي غير ممول بالاقتراض أعلى من المعدل المحلي للشركة، وفقاً للاتفاقية الإطارية. استندت هذه الصفقة إلى سجل الأداء التشغيلي القوي لشركة «إم بي بي إس»، حيث أظهر أداؤها خلال عام 2025 مستويات عالية من الكفاءة والانضباط، تتماشى مع نهج «أدنوك للحفر» في مجالات السلامة والكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف. وعلى سبيل المقارنة، بلغت إيرادات الشركة خلال السنة المالية 2025 نحو 734.6 مليون درهم، فيما سجل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مستوى يقارب 30 %.