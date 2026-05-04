2.3 مليار درهم أرباح «2 بوينت زيرو» للربع الأول عام 2026

أعلنت مجموعة «2 بوينت زيرو» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الاثنين عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 1.823%، وتحقيق صافي أرباح على مستوى المجموعة بقيمة 2.3 مليار درهم، في أداء يعكس توحيد النتائج المالية عقب عملية الدمج مع «2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة».



وأسهم الأداء القوي للمجموعة في تحقيق أرباح معدّلة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (مع استبعاد التغيرات في القيمة العادلة والبنود غير المتكررة) بلغت 2.5 مليار درهم، مقارنة بـ 0.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025. ارتفع صافي الأرباح من شركات المجموعة بنسبة 1,610% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوحيد نتائج كل من «تندام» و«2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة»، إلى جانب النمو القوي عبر مختلف القطاعات. ويشمل صافي الأرباح المُعلن والبالغ 2.3 مليار درهم مكاسب إعادة تقييم غير محققة بقيمة 1.1 مليار درهم ناتجة عن الاستثمارات الأساسية وتقلبات السوق.

محفظة الاستثمارات

وقالت سامية بوعزة الرئيس التنفيذي للمجموعة، سجلت مجموعة «2 بوينت زيرو» خلال الربع الأول من عام 2026 إيرادات بلغت 9.9 مليارات درهم وصافي أرباح بقيمة 2.3 مليار درهم، مدفوعة بالنمو العضوي وتوحيد نتائج كل من «تندام» و«2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة».

وعلى صعيد محفظة الاستثمارات، شهد الربع نشاطاً ملحوظاً، حيث استكملنا الاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 60.8% في مجموعة ISEM للتغليف بقيمة 704 ملايين درهم، ليصبح قطاع التغليف سادس قطاعاتنا الاستهلاكية. كما شاركنا في جولة التمويل من الفئة G لشركة WHOOP.

ومن خلال «إي بوينت زيرو» وقعنا اتفاقية للاستحواذ على حصة 100% في شركة «ترافيرس ميدستريم بارتنرز» في الولايات المتحدة بقيمة 2.25 مليار دولار، في خطوة مهمة نحو التوسع في قطاع البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية. وتعكس النتائج أهمية النهج الذي نلتزم به، وهو التركيز على تحقيق أداء قوي عبر مختلف الدورات الاقتصادية، وليس على نتائج ربع سنوي واحد فقط.

وهذا الانضباط هو ما يتيح لنا الحفاظ على أدائنا في ظل الظروف المعقدة. وشهد الربع الأول مجموعة من التحديات، حيث استدعت حالة عدم اليقين الجيوسياسي خلال الأشهر الماضية اتخاذ قرارات مدروسة لضمان استمرارية الأعمال على مستوى المجموعة.

مبادرات

وواصلت مجموعة «2 بوينت زيرو» تعزيز مبادرات التكامل والتحول الرقمي عبر جميع قطاعاتها، بما يدعم الكفاءة التشغيلية ويحافظ على زخم الإيرادات. وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 1.823% على أساس سنوي لتبلغ 9.9 مليارات درهم، مدفوعة بالنمو العضوي وتوحيد نتائج «تندام» و«2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة».

كما حافظ هامش الربح الإجمالي المختلط على مستواه القوي عند 30%، بما يؤكد استدامة الربحية عبر محفظة الأعمال الأساسية. كما حافظت مجموعة «2 بوينت زيرو» على متانة ميزانيتها العمومية، مدعومة برصيد نقدي يبلغ 9.5 مليارات درهم ونسبة مديونية إلى حقوق ملكية قدرها 0.31. ويواصل تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأمد تحقيق نتائج ملموسة، إذ تبني المجموعة محفظة استثمارية متنوعة عبر قطاعاتها الرئيسية، وتعمل على اغتنام فرص استثمارية عالية العائد من خلال ذراعها الاستثماري.

واختتمت محفظة الاستثمارات السنة بتقييم بلغ 58.7 مليار درهم، مقارنة باستثمار أولي قدره 48 مليار درهم. ورغم تقلبات السوق التي أثرت على القيمة العادلة لبعض الأصول، حافظ أداء المحفظة على قوته، مدعوماً بأسس متينة وإمكانات بعيدة المدى.

محطات

استكملت مجموعة «2 بوينت زيرو» خلال الربع الأول من عام 2026 توسيع حضورها في مجال البنية التحتية للطاقة من خلال شركتها التابعة «إي بوينت زيرو»، حيث تم توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة بنسبة 100% في شركة «ترافيرس ميدستريم بارتنرز» في الولايات المتحدة بقيمة 2.25 مليار دولار، في خطوة تمثل توسعاً مهماً في قطاع البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية.

وتوفر الصفقة انكشافاً على أصول عالية الجودة في قطاع الخدمات الوسطى، بما في ذلك حصص استراتيجية في كل من «روفر بايبلاين» و«أوهايو ريفر سيستم»، والتي تربط بين أحواض إنتاج النفط والغاز الصخري الرئيسية في الولايات المتحدة والأسواق الرئيسية للطلب والتصدير. كما يعزز هذا الاستثمار تموضع المجموعة في أصول بنية تحتية للطاقة تتسم بالمرونة وتوليد التدفقات النقدية، ويدعم استراتيجيتها في بناء محفظة عالمية متنوعة عبر منظومات الطاقة وسلاسل الإمداد الحيوية.

استحواذ

واستكملت المجموعة الاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 60.8% في مجموعة ISEM الإيطالية للتغليف بقيمة 704 ملايين درهم، في خطوة تمثل توسعاً استراتيجياً لمحفظتها الاستثمارية العالمية في قطاع المنتجات الاستهلاكية، ودخولها مجال التغليف بصفته القطاع الاستهلاكي السادس. وقد تم تنفيذ الصفقة من خلال مزيج من رأس المال الأولي والثانوي، بما أرسى شراكة استراتيجية مع «بنينسولا كابيتال»، وعزّز مكانة ISEM كمنصة قابلة للتوسع على المستوى الدولي، مدعومة بعمليات اندماج واستحواذ نوعية ودمج التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي عبر مختلف العمليات.