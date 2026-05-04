2.3 مليار درهم أرباح «2 بوينت زيرو» للربع الأول عام 2026

وأسهم الأداء القوي للمجموعة في تحقيق أرباح معدّلة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (مع استبعاد التغيرات في القيمة العادلة والبنود غير المتكررة) بلغت 2.5 مليار درهم، مقارنة بـ 0.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025. ارتفع صافي الأرباح من شركات المجموعة بنسبة 1,610% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوحيد نتائج كل من «تندام» و«2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة»، إلى جانب النمو القوي عبر مختلف القطاعات. ويشمل صافي الأرباح المُعلن والبالغ 2.3 مليار درهم مكاسب إعادة تقييم غير محققة بقيمة 1.1 مليار درهم ناتجة عن الاستثمارات الأساسية وتقلبات السوق.
وعلى صعيد محفظة الاستثمارات، شهد الربع نشاطاً ملحوظاً، حيث استكملنا الاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 60.8% في مجموعة ISEM للتغليف بقيمة 704 ملايين درهم، ليصبح قطاع التغليف سادس قطاعاتنا الاستهلاكية. كما شاركنا في جولة التمويل من الفئة G لشركة WHOOP.
ومن خلال «إي بوينت زيرو» وقعنا اتفاقية للاستحواذ على حصة 100% في شركة «ترافيرس ميدستريم بارتنرز» في الولايات المتحدة بقيمة 2.25 مليار دولار، في خطوة مهمة نحو التوسع في قطاع البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية. وتعكس النتائج أهمية النهج الذي نلتزم به، وهو التركيز على تحقيق أداء قوي عبر مختلف الدورات الاقتصادية، وليس على نتائج ربع سنوي واحد فقط.
وهذا الانضباط هو ما يتيح لنا الحفاظ على أدائنا في ظل الظروف المعقدة. وشهد الربع الأول مجموعة من التحديات، حيث استدعت حالة عدم اليقين الجيوسياسي خلال الأشهر الماضية اتخاذ قرارات مدروسة لضمان استمرارية الأعمال على مستوى المجموعة.
كما حافظ هامش الربح الإجمالي المختلط على مستواه القوي عند 30%، بما يؤكد استدامة الربحية عبر محفظة الأعمال الأساسية. كما حافظت مجموعة «2 بوينت زيرو» على متانة ميزانيتها العمومية، مدعومة برصيد نقدي يبلغ 9.5 مليارات درهم ونسبة مديونية إلى حقوق ملكية قدرها 0.31. ويواصل تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأمد تحقيق نتائج ملموسة، إذ تبني المجموعة محفظة استثمارية متنوعة عبر قطاعاتها الرئيسية، وتعمل على اغتنام فرص استثمارية عالية العائد من خلال ذراعها الاستثماري.
وتوفر الصفقة انكشافاً على أصول عالية الجودة في قطاع الخدمات الوسطى، بما في ذلك حصص استراتيجية في كل من «روفر بايبلاين» و«أوهايو ريفر سيستم»، والتي تربط بين أحواض إنتاج النفط والغاز الصخري الرئيسية في الولايات المتحدة والأسواق الرئيسية للطلب والتصدير. كما يعزز هذا الاستثمار تموضع المجموعة في أصول بنية تحتية للطاقة تتسم بالمرونة وتوليد التدفقات النقدية، ويدعم استراتيجيتها في بناء محفظة عالمية متنوعة عبر منظومات الطاقة وسلاسل الإمداد الحيوية.