سلطان الجابر: ركائز اقتصاد الإمارات لا تهتز

معاليه خلال معرض "اصنع في الإمارات" : الانسحاب من "أوبك" ليس موجهاً ضد أحد

أكد معالي سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في افتتاح فعاليات معرض "اصنع في الإمارات 2026"، أن دولة الإمارات أثبتت خلال السنوات الماضية نموذجاً دولياً في القدرة على تخطي الأزمات وتعزيز الاستقرار والنمو، مشيراً إلى أن شعار المرحلة في الدولة يتمثل في أن "كل من في الإمارات إماراتي" في إشارة إلى روح الانتماء والشراكة بين مختلف المقيمين على أرضها.

وشدد معاليه على أن البنية التحتية المتطورة والمتانة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات تمثل ركائز أساسية لاستدامة النمو، مؤكداً أن الشراكات الاقتصادية القائمة على الثقة والوضوح ستظل ثابتة وغير قابلة للتراجع، بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة والاستراتيجية الوطنية، أوضح معاليه أن دولة الإمارات تواصل تطوير نهجها في هذا القطاع الحيوي بما يخدم مصالحها الوطنية وأهدافها طويلة الأجل، مشيراً إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمار والتوسع وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على مكانة الدولة كشريك موثوق ومسؤول في أسواق الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، شدد معاليه على أن دولة الإمارات ستظل ملتزمة بدورها كشريك رئيسي وفاعل في أسواق الطاقة الدولية، مؤكداً استمرار نهج التعاون والتوازن في هذا القطاع الاستراتيجي.