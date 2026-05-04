"اصنع في الإمارات" يدشن مرحلة جديدة من التميز الصناعي العالمي

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات 2026" في مركز أدنيك بأبوظبي تحت شعار "الصناعة المتقدمة. بنظهر أقوى"، مدشنا مرحلة جديدة من التميز الصناعي العالمي، وتعد هذه النسخة الأكبر من هذه المنصة الصناعية الرائدة في دولة الإمارات.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث نحو 120 ألف زائر على مدار أيامه الأربعة من 4 إلى 7 مايو الجاري، بمشاركة وزراء، وقادة أعمال، ومستثمرين، وصناعيين، ومبتكرين، وشباب وذلك على مساحة عرض تبلغ 88 ألف متر مربع تستعرض فرص التصنيع والمنتجات والتقنيات وغيرها الكثير من 1245 جهة عارضة.

يعكس هذا الحجم غير المسبوق لنسخة العام الجاري التوجه الصناعي طويل الأمد لدولة الإمارات والتزامها ببناء اقتصاد قائم على مواصلة البناء والإنتاج.

ومن المتوقع أن تشهد المنصة الإعلان عن صفقات كبرى بين جهات حكومية وشركات وطنية ومؤسسات عالمية وشركات محلية.

وتكشف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من جانبها عن سلسلة من المبادرات الرامية إلى تعزيز مرونة القطاع الصناعي في دولة الإمارات ودعم الشركات في ظل البيئة الاقتصادية المتقلبة الحالية.

تشمل المبادرات الجيل الجديد من برنامج المحتوى الوطني (ICV)، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، إلى جانب برامج تمويل جديدة.

وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فعالية منصة "اصنع في الإمارات 2026"، بالشراكة مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، ومنصة لعماد (L’IMAD) وبتنظيم مجموعة أدنيك.

تغطي المنصة 12 قطاعاً صناعياً ذا أولوية، تشمل التصنيع المتقدم، والطاقة، والطيران والدفاع، والأدوية، والتنقل، والمواد المستدامة.

جاء إطلاق المنصة بهدف دعم الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات ولتعمل كآلية وطنية لتحويل الطموحات إلى واقع عبر جمع الأولويات والقدرات والفرص الصناعية في مكان واحد.