منصة تحول الفرص الصناعية لاستثمارات ملموسة

أكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن منصة «اصنع في الإمارات 2026»، التي تستضيفها أبوظبي اليوم، تمثل ركيزة وطنية لتحويل الفرص الصناعية إلى استثمارات ومشاريع ملموسة، تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وقال : «تمثل منصة «اصنع في الإمارات» بيئة تنفيذية متكاملة، تهدف إلى تحويل الفرص الصناعية إلى نتائج واقعية، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة».

وأضاف أن «انعقاد المنصة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد الاقتصادات العالمية إعادة تشكيل سلاسل الإمداد»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل «ترسيخ نموذج صناعي متكامل قائم على التنافسية والمرونة والاستعداد للمستقبل».