افتتاح أسبوع أبوظبي للأعمال في مركز «أدنيك»

تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، افتتح الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الدورة الأولى لأسبوع أبوظبي للأعمال، الذي تستمر فعالياته في مركز أدنيك أبوظبي حتى الغد، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار.

واطّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مختلف الفعاليات المصاحبة لأسبوع أبوظبي للأعمال، ومن أبرزها «معرض منظومة الأعمال في أبوظبي»، الذي يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية التي تتيحها المنظومة الداعمة للأعمال في الإمارة، تماشياً مع رؤيتها الاقتصادية المستقبلية.

والتقى عدداً من رواد الأعمال والمستثمرين، وقادة المؤسسات والشركات المحلية والعالمية، لمناقشة توجهات المشهد الاقتصادي، والامتيازات التحفيزية التي تمنحها الإمارة لتشجيع الاستثمار، وإنشاء الشركات والأعمال في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، بما يسهم في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي. وأكّد أهمية هذا الحدث، الذي يُعد منصة لاستقطاب قادة القطاعين العام والخاص، ورواد الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التعاون، ودفع جهود التنمية المستدامة، من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية، واتخاذ أبوظبي مركزاً لتوسيع نطاق الأعمال إلى باقي أسواق المنطقة.

من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لأسبوع أبوظبي للأعمال في دورته الأولى، وحضور الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، افتتاح هذا الحدث، يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة أبوظبي الاقتصادية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال، ووجهة جاذبة للمواهب والاستثمارات.

مذكرة تفاهم

وشهد اليوم الأول توقيع وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مجموعة أدنوك، بهدف تكامل البيانات والإحصاءات والمعلومات والربط الإلكتروني بين الجانبين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي لمنصة السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، وزيادة قاعدة شركائها. ووقّع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة عبد العزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، والدكتور صالح الهاشمي رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة بمجموعة أدنوك.

خريطة رقمية

من جانبه، أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار، خريطة رقمية تفاعلية، لتزويد المستثمرين من مواطني الإمارات بمعلومات فورية عن فرص الاستثمار المتاحة ضمن برنامج المساطحة في جميع مناطق إمارة أبوظبي. كما أطلقت مدينة مصدر، المنطقة الحرة والمدينة الحضرية في مجال الاستدامة، باقتين جديدتين من تراخيص الأعمال التجارية المتخصّصة ، وهما «ستارت لايت» Start Lite، و«بزنس ون» Business One،