سلطان الجابر: ربط المقاولين بـ70 مصنعاً إماراتياً يعزز المحتوى الوطني

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، أن دعم التصنيع المحلي يمثل محوراً أساسياً في استراتيجية الشركة، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على تعزيز هذا التوجه من خلال ربط سلاسل التوريد بالمصنّعين داخل الدولة.

وأوضح الجابر، في تدوينة عبر منصة «إكس»، أن «أدنوك» استضافت خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك» عدداً من مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات، بهدف ربطهم مع 70 مصنعاً إماراتياً مؤهلاً وفق المعايير الفنية للشركة، بما يتيح لهم الاطلاع بشكل مباشر على خطط مشروعات تتجاوز قيمتها 200 مليار درهم.

وأشار إلى أن هذا التوجه ينسجم مع التزام «أدنوك» بإعطاء الأولوية للمنتجات المصنّعة محلياً ضمن عمليات الشراء والتنفيذ، بما يسهم في تعزيز نمو القاعدة الصناعية الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تمهيداً لانطلاق فعاليات «اصنع في الإمارات 2026»، في رسالة واضحة تؤكد أن تعزيز المحتوى الوطني يتطلب منظومة متكاملة تشمل تطوير سلاسل التوريد، وبناء سجل طلبات واضح، وتوفير فرص تنفيذ حقيقية للشركات الوطنية.

وشدد الجابر على أن المرحلة المقبلة تستدعي تكثيف التعاون بين مختلف الأطراف الصناعية، بما يضمن تحقيق نمو مستدام، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً صناعياً متقدماً على مستوى المنطقة والعالم.