دبي تستعرض منظومتها الصناعية المتقدمة في «اصنع في الإمارات 2026»

تستعد دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لاستعراض منظومة الإمارة الصناعية المتقدمة والموجهة لمواكبة متطلبات المستقبل، وذلك من خلال مشاركتها في «جناح دبي» ضمن فعاليات الدورة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات 2026»، الذي يُقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود دبي لتعزيز حضورها كوجهة عالمية رائدة في مجال الصناعة المتقدمة والاقتصاد القائم على الابتكار، حيث يسلط جناح الإمارة الضوء على مكونات المنظومة الصناعية المتكاملة التي تجمع بين التكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي، والاستدامة، إلى جانب تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الصناعية المستقبلية.

ومن المتوقع أن يستعرض جناح دبي خلال الحدث أبرز المبادرات والممكنات التي تدعم بيئة الأعمال الصناعية في الإمارة، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة، والحلول الرقمية، والسياسات الاقتصادية الداعمة للنمو الصناعي، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات التصنيع المتقدم والصناعات الذكية وسلاسل الإمداد.

وتسعى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي من خلال هذه المشاركة إلى إبراز الدور المحوري الذي تلعبه الإمارة في دعم توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، إلى جانب ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والصناعة والخدمات اللوجستية.

ويعد معرض «اصنع في الإمارات 2026» إحدى أبرز المنصات الوطنية التي تجمع تحت مظلتها قادة الصناعة والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، حيث يشكل فرصة لعرض المشاريع الصناعية الكبرى وبناء الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب تسليط الضوء على التحول الصناعي الذي تشهده دولة الإمارات في إطار رؤيتها الاقتصادية طويلة المدى.