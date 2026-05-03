«العربية أبوظبي» توسّع شبكة رحلاتها بإطلاق خط مباشر إلى عمّان

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن إطلاق رحلات مباشرة إلى مطار مدينة عمّان، في خطوة تعكس توسع عملياتها وتعزيز حضورها في السوق الأردني.

وتشغّل الشركة الخدمة الجديدة بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً بين أبوظبي وعمّان، بما يشكل إضافة استراتيجية إلى شبكة وجهاتها، خاصة مع إدراج مطار ثانٍ في العاصمة الأردنية ضمن خطوطها التشغيلية، في إطار خطط توسعها الإقليمي.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تعكس التزامها بتوفير خيارات سفر مرنة وذات قيمة مضافة للمسافرين، مع تعزيز الربط الجوي بين المدينتين.

وجاء تدشين الخط الجديد خلال مراسم أقيمت في كل من مطار زايد الدولي ومطار مدينة عمّان، بحضور ممثلين عن الشركة ومسؤولي المطارين، حيث تم استقبال الرحلة الافتتاحية في عمّان بتحية المياه التقليدية احتفالاً بوصولها.

وتشغّل العربية أبوظبي أسطولاً حديثاً مكوناً من 12 طائرة من طراز إيرباص A320، وهي واحدة من أكثر الطائرات ذات الممر الواحد تطوراً وانتشاراً عالمياً.

وتوفر الشركة على متن رحلاتها تجربة سفر متكاملة عبر خدمة «SkyTime»، وهي منصة بث مجانية تتيح للمسافرين الوصول إلى محتوى ترفيهي متنوع مباشرة على أجهزتهم الشخصية أثناء الرحلة.

كما تتيح خدمة «SkyCafe» خيارات متنوعة من الوجبات والمأكولات الخفيفة بأسعار مدروسة، بما يعزز تجربة السفر منخفض التكلفة دون التأثير في مستوى الراحة.

ويمكن للعملاء حجز الرحلات الجديدة بين أبوظبي وعمّان عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال مركز الاتصال، إضافة إلى وكلاء السفر المعتمدين.