«مبادلة» تشارك بمنصتين في «اصنع في الإمارات»

أكد إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة، أن مشاركة الشركة في منصة «اصنع في الإمارات 2026» تعكس رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى دعم مستقبل الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية والتكنولوجية في الدولة.

وقال، إن «مبادلة» تشارك في الحدث عبر منصتين متوازيتين ومتكاملتين في الرؤية والاستراتيجية، تصبان في إطار استشراف مستقبل الصناعة في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتصنيع المتقدم.

وأوضح أن المنصة الأولى تضم الفريق المعني ببرامج القيمة الوطنية المضافة ودعم الشركات الناشئة، من خلال سياسات ومبادرات، تنعكس آثارها الإيجابية على الشركات التابعة لـ«مبادلة»، وتسهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتمكين رواد الأعمال والمشاريع الوطنية.

وأضاف أن المنصة الثانية تحتضن أكثر من 20 شركة وجهة تابعة لمبادلة للاستثمار، تمثل طيفاً واسعاً من القطاعات الاستراتيجية، تشمل الفضاء والطيران والرعاية الصحية وتصنيع الأدوية وصناعة الألمنيوم والجرافين، إلى جانب الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، وعدد من الشركات الخدمية.

وأشار إلى أن هذه الشركات تجسد حصيلة أكثر من عقدين من الاستثمار في دعم الصناعة الوطنية، وتأسيس شركات انطلقت من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية في مجالات متنوعة، بما يعكس نجاح الدولة في بناء منظومة صناعية متكاملة وقادرة على المنافسة دولياً.

وأكد إسماعيل علي عبدالله أن الحفاظ على الريادة الصناعية يتطلب مواصلة الاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن التحدي لا يكمن فقط في الوصول إلى الصدارة، بل في المحافظة عليها، وتعزيزها عبر التطوير المستمر، واستشراف فرص النمو المستقبلية.