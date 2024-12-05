250 علامة تجارية تشارك في «ديفليكس 2024»

تشارك أكثر من 250 علامة تجارية في معرض ديفليكس 2024 هذا العام في دبي خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، حيث تعرض أكثر من 10 آلاف خط إنتاج عالمي المستوى، بالإضافة إلى 300 مشترٍ مستضاف من جميع أنحاء العالم. من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 4,000 زائر تجاري، معظمهم من المشترين الجادين من المنطقة ومختلف أنحاء العالم.

وفي بيان صادر عن فيريفاير، منظمي معرض ديفليكس 2024، أكبر معرض دولي للأحذية والمنتجات الجلدية والإكسسوارات في المنطقة، أوضح الخبراء أن القوة الشرائية المتزايدة والدخل المتاح، إلى جانب تزايد الطلب على المنتجات الفاخرة، تسهم في هذا النمو. وقال راجندرا كومار جالان، رئيس مجلس صادرات الجلود في الهند، وهي هيئة حكومية تابعة لوزارة التجارة: «أكبر محفز لنمو صناعة الجلود والأحذية في المنطقة هو نمو تجارة التجزئة في القطاع غير النفطي، مع تصدر الإمارات والمملكة العربية السعودية توجهات النمو».

كما تشارك الهند، ثاني أكبر مصدر للملابس الجلدية في العالم، ورابع أكبر مصدر للسلع الجلدية بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار سنوياً، في المعرض تحت إشراف CLE بأكثر من 50 منتجاً عالمياً.