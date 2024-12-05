«الإمارات دبي الوطني» يعزز عروضه للمواطنين عبر «باقة إماراتي»

عزز بنك الإمارات دبي الوطني عروضه المقدمة للمواطنين الإماراتيين، بإطلاق مجموعة كاملة من العروض والخدمات الجديدة، المصممة خصيصاً لتمكين المواطنين الإماراتيين من خلال «باقة إماراتي».

وتلبي الحملة الترويجية التي أطلقها بنك الإمارات دبي الوطني الاحتياجات المالية لعملاء البنك من المواطنين الإماراتيين، تحت شعار «رمستنا وحدة». كما تم تعزيز «باقة إماراتي» بشكل أكبر، في ضوء الاحتياجات المتنوعة، في ما يتعلق بالحسابات والقروض وإدارة الثروات والبطاقات والمكافآت.

وباعتبارها المجموعة المصرفية الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلتزم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، التزاماً راسخاً تجاه المجتمع المحلي، ما أدى إلى إطلاق «باقة إماراتي» الجديدة، حيث سيحصل جميع العملاء الإماراتيين الذين يتقاضون راتباً قدره 30,000 درهم أو أكثر، أو يبلغ رصيد حسابهم 300,000 درهم، على خدمات مميزة من الخدمات المصرفية المميزة، مع مدير علاقات مخصص، لتلبية جميع احتياجاتهم المالية.

ولتشجيع عادة الادخار، يقدم البنك الآن فائدة على الأرصدة المجمعة في حسابات التوفير العائلية.

وسيتم تقديم معدل فائدة جذاب، يصل إلى 2.75 % سنوياً على الأرصدة العائلية المجمعة في هذه الحسابات. وأطلق بنك الإمارات دبي الوطني حساب المليونير الإماراتي، والذي يتيح فرصة الربح بجائزتين سنوياً، لفائزين اثنين، بقيمة 5 ملايين درهم للجائزة، وجوائز شهرية حصرية أخرى لحاملي الحساب.