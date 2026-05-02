«أدنيك» تنهي استعداداتها لأكبر نسخة من «اصنع في الإمارات»

أعلنت مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، عن انتهاء استعداداتها للنسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026»، التي تنطلق فعالياتها في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 4 حتى 7 مايو 2026، حيث تُعد هذه النسخة التي تنظمها مجموعة «أدنيك»، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وشركة العماد القابضة «لِعماد»، الأكبر والأهم في تاريخ الحدث.

وتشمل «اصنع في الإمارات» 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً، منها الآليات والمعدات، والمعادن والمواد المتقدمة، والذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات، لتشكل منصة ديناميكية تجمع المبتكرين والمصنّعين والمستثمرين لاستكشاف الفرص وتعزيز النمو الصناعي، ما يعزز مكانتها بوصفها أبرز فعالية صناعية في دولة الإمارات تُعنى بتسريع التنمية الصناعية والابتكار، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

ويستعد مركز أدنيك أبوظبي لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار خلال نسخة هذا العام، ولضمان سهولة وصول الزوار والمشاركين، ستوفر مجموعة أدنيك، بالتعاون مع أبوظبي للتنقل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، خدمة مواقف مجانية مع النقل بالحافلات إلى موقع الحدث مباشرة، حيث ستنطلق هذه الخدمة من ثلاثة مواقع رئيسية في أبوظبي، تشمل مارينا مول، وشاطئ الراحة، وديرفيلدز مول، عبر رحلات منتظمة تضمن سهولة الوصول إلى الفعالية.

وستعمل فرق العمليات في مركز أدنيك أبوظبي وفق أعلى المعايير الدولية لضمان تجربة سلسة للزوار والعارضين على حد سواء. ومن خلال الاستفادة من أنظمة إدارة المرافق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تم تطبيق مجموعة من الحلول المبتكرة التي تضمن انسيابية الحركة المرورية، وتحسين أنظمة مواقف المركبات، وتوزيع المساحات داخل الموقع، كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان سلامة وراحة جميع المشاركين على مدى أيام الحدث.

وتؤدي «كابيتال 360 لتجارب الفعاليات»، ذراع إدارة تجارب الفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، دوراً محورياً في إنجاح نسخة 2026 من منصة «اصنع في الإمارات»، حيث توفر باقة متكاملة من الخدمات، تتضمن تصميم أجنحة مخصصة للعارضين، وحلول تركيب متقدمة، وتغطية شاملة للهوية المؤسسية والعلامة التجارية في مختلف أنحاء الموقع، كما تتولى إدارة فعاليات الرعاة، وتقديم الخدمات التقنية والفنية الشاملة للعارضين، بما يضمن تجربة سلسة وعالية التأثير من مرحلة التخطيط حتى التنفيذ.

وبصفتها مزود الضيافة الرسمي لمركز أدنيك أبوظبي، ستقدم «كابيتال للضيافة» باقة مميزة خدمات الضيافة طيلة أيام الحدث، حيث سيتمكن الزوار من الاستمتاع بخيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات عبر عربات الطعام الداخلية والخارجية، ومنافذ الخدمة السريعة، وصالات كبار الشخصيات، ما يوفر تجربة ضيافة رائدة. وتهدف هذه الخدمات المصممة بعناية إلى تعزيز فرص التواصل وخلق بيئة إيجابية لكل العارضين والمشاركين والزوار.

وتتكامل مختلف قطاعات الأعمال التابعة لمجموعة «أدنيك» في إطار رؤيتها المشتركة لإنجاح النسخة الأكبر من «اصنع في الإمارات» 2026، وتعزيز مكانتها منصة صناعية رائدة على مستوى العالم. ويجسد الحدث التزام دولة الإمارات بتعزيز الابتكار والاستدامة والتنافسية الصناعية على المستوى العالمي. ومع ما توفره من مرافق متطورة، وخبرات رائدة في إدارة الفعاليات، والتزام راسخ بالتميّز، تستعد مجموعة أدنيك لتقديم نسخة استثنائية من «اصنع في الإمارات»، تسهم في دفع النمو الصناعي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والابتكار.