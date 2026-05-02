دبي تسجل في أبريل أعلى مبيعات شهرية للشقق السكنية على الخريطة منذ بداية 2026

سجل سوق العقارات في دبي خلال شهر أبريل 2026، أعلى مستوى شهري لقيمة مبيعات الشقق السكنية على الخريطة منذ بداية العام، بحسب تحليل أجرته منصة «المصدر العقاري» لبيانات الصفقات المسجلة رسمياً لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأظهر التحليل أن مبيعات الشقق السكنية على الخريطة في دبي خلال أبريل، بلغت 19.7 مليار درهم، نتجت عن 8,812 صفقة، لتسجل أعلى قيمة شهرية، مقارنة مع 18 مليار درهم عبر 8,152 صفقة في مارس، و19.1 مليار درهم عبر 8,888 صفقة في فبراير، و19.4 مليار درهم عبر 8,915 صفقة في يناير.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات الشقق السكنية على الخريطة خلال أبريل 2026 بنسبة 4.2 %، مقارنة بأبريل 2025، الذي سجل مبيعات بقيمة 18.9 مليار درهم عبر 9,283 صفقة.

وبحسب تحليل منصة «المصدر العقاري» المتخصصة في رصد وتحليل بيانات أسواق العقارات، فقد استحوذت منطقة جزر دبي على الحصة الأكبر من مبيعات الشقق السكنية على الخريطة خلال أبريل، مسجلة 2.6 مليار درهم، عبر 691 صفقة، لتواصل بذلك تصدرها لمبيعات هذه الفئة منذ بداية 2026، لتواصل بذلك صدارتها للمناطق الأعلى مبيعاً للشقق على الخريطة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بإجمالي مبيعات تجاوز 7.9 مليارات درهم، عبر 2,335 صفقة منذ بداية يناير حتى نهاية أبريل.

وجاءت منطقة الخيران الأولى في المرتبة الثانية ضمن قائمة المناطق الأكثر مبيعاً خلال أبريل، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر 507 صفقات، تلتها منطقة مدينة المطار في المرتبة الثالثة، مسجلة 1.4 مليار درهم، من خلال 899 صفقة.

وشهد شهر أبريل تسجيل صفقتي بيع بارزتين لشقق على الخريطة، تجاوزت قيمة كل منهما 100 مليون درهم، إذ بيعت شقة في مشروع «أمان ريزيدنسز» بقيمة 171 مليون درهم، وبمساحة تقارب 10,000 قدم مربعة، ما يعادل نحو 17,100 درهم للقدم المربعة.

أما الصفقة الثانية، فسُجلت لشقة بقيمة 121.8 مليون درهم، ضمن مشروع «فندق ومساكن بكارات دبي»، وتبلغ مساحتها 13,250 قدماً مربعة، ليصل سعر القدم المربعة إلى نحو 9,193 درهماً.