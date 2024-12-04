لبنى القاسمي تفتتح «جود 2024» لرائدات الأعمال بمشاركة 45 جهة

افتتحت معالي الشيخة لبنى القاسمي، مؤخراً، معرض «جود 2024»، الذي نظمته جمعية الإمارات لرائدات الأعمال في أبوظبي.

وقامت معالي الشيخة لبنى القاسمي بجولة تفقدية في أرجاء المعرض، بحضور الدكتورة شفيقة العامري رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، وعدد من عضوات مجلس إدارة الجمعية وكبار الشخصيات، حيث شارك في المعرض عدد 45 جهة، تمثل رائدات الأعمال وأسر منتجة ومن أصحاب الهمم والمؤسسات الإصلاحية.

وأشادت معالي الشيخة لبنى القاسمي بالمعرض، الذي يعتبر مناسبة هامة أمام رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع لاستعراض منتجاتهن، حيث يشكل فرصة لتعريف المنتجات والتسويق لها.

وثمّنت معاليها الدور الرائد الذي تقوم به جمعية الإمارات لرائدات الأعمال في تنظيم هذه المعارض، والمشاركة الواسعة بها، بما يتيح لأكبر عدد من الرائدات والجهات المشاركة.

وأكدت معاليها أهمية هذه المعارض في دعم رائدات الأعمال، وتشجيع الرائدات والسيدات على دخول القطاع الخاص، وإطلاق المشاريع الخاصة بهن.

بدورها، ثمّنت الدكتورة شفيقة العامري، حضور معالي الشيخة لبنى القاسمي لفعاليات المعرض، الذي يضم مشاركة لعشرات الرائدات والجهات التي حرصت على الحضور والمشاركة، والتفاعل مع فعاليات المعرض.

وقالت شفيقة العامري: «تقام فعاليات معرض جود 2024 برعاية كريمة من معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تحرص دوماً على دعم أنشطة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، والفعاليات التي تقوم بتنظيمها، ويأتي تنظيم هذا الحدث، في سياق جهود جمعية الإمارات لرائدات الأعمال لتنظيم الأحداث والفعاليات التي تخدم رائدات الأعمال، وتنظيم ورش العمل واللقاءات المباشرة التي توفر للرائدات المعرفة والخبرة الضرورية للدخول إلى القطاع الخاص، حيث تتوفر في هذا القطاع الحيوي العديد من الفرص والمجالات التي يمكن للرائدات والسيدات العمل بها، وإطلاق المشاريع التي تناسبهن».

وأوضحت د. العامري أن المعرض تضمّن جلسة نقاش بعنوان «عقلية رائدات الأعمال»، وورشة عمل بعنوان «من الفكرة إلى الخطة – العقلية الريادية لرائدة الأعمال»، إلى جانب عرض أزياء إماراتية، بالتعاون مع المصممة الإماراتية وديمة العامري، وغيرها من الأحداث والفعاليات.

وأضافت: «لقد نظمت جمعية الإمارات لرائدات الأعمال منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا، عدد 115 فعالية متنوعة، بين دورات تدريبية وورش عمل ومحاضرات وفعاليات، بمشاركة ما يفوق 3800 رائدة أعمال بالدولة، إلى جانب المشاركة في عدد 37 مشاركة داخل الدولة وخارجها، لتمثيل رائدات الأعمال الإماراتيات بها، كما حصلت الجمعية على عدد 34 شهادة تكريم ودرع تقدير، نظير أعمالها وجهودها في خدمة رائدات الأعمال، وتشجيعهن للدخول إلى سوق العمل، وإطلاق مشاريع خاصة بهن، كما وقّعت الجمعية عدد 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل مع جهات حكومية وخاصة».