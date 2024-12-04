1.94 مليار دولار مبيعات سوق دبي الحرة في 11 شهراً



سجلت سوق دبي الحرة مبيعات بلغت 1.94 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر، وهي على المسار الصحيح لتحقيق هدف يتجاوز 2 مليار دولار لعام 2024.

وأنهى متجر التجزئة في المطار شهر نوفمبر بمبيعات بلغت 205.67 ملايين دولار، ما يجعله خامس أفضل شهر في تاريخ المبيعات، حيث كانت الأرقام القياسية السابقة خلال شهر ديسمبر، شهر الذكرى السنوية الذي يشهد تقليدياً زيادة في المبيعات. وقد سجل يوم 30 نوفمبر أعلى مبيعات يومية خلال العام بقيمة 8.46 ملايين دولار، فيما سجل يوم 29 نوفمبر ثالث أعلى مبيعات يومية بقيمة 8.24 ملايين دولار.

من حيث فئات المنتجات، تصدرت العطور، الذهب، والإلكترونيات قائمة المبيعات خلال أول 11 شهراً من العام.

بلغت مبيعات العطور 362 مليون دولار، بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2023. وسجلت مبيعات الذهب زيادة بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 194.57 مليون دولار، فيما جاءت مبيعات الإلكترونيات في المرتبة الخامسة بإجمالي 134 مليون دولار.

وقال راميش سيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، على الأداء القوي: «أنا سعيد جداً بأداء المبيعات في نوفمبر، على الرغم من الظروف التجارية الصعبة التي تضمنت تراجع المبيعات في البوتيكات التابعة لأكبر العلامات التجارية في قطاع الموضة مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى مشاريع التجديد في متاجر الوصول في جميع الصالات الثلاث. لقد ركزنا بشكل كبير على تعزيز المبيعات في الأشهر الأخيرة، وأنا مسرور بالجهود الكبيرة المبذولة لتقليص الفجوة بين الإنفاق المتوقع لكل مسافر والإنفاق الفعلي».

وأضاف: «بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها فرق العمل لدينا، أتطلع إلى شهر مميز آخر في ديسمبر مع اقترابنا من موسم الأعياد المزدحم، ونتوقع أن ننهي العام بنتائج رائعة».

وتستعد سوق دبي الحرة لموسم الأعياد المزدحم خلال شهر ديسمبر، والذي يتضمن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ41 في 20 ديسمبر. وبهذه المناسبة، ستقدم السوق خصومات تصل إلى 25% على مجموعة واسعة من المنتجات في المتاجر وعبر الإنترنت كهدية قبل أعياد الميلاد.