«سيتادل» لإدارة الثروات تنضم لمركز دبي المالي العالمي

تستعد شركة "سيتادل" التي تدير أصولاً بنحو 67 مليار دولار، لبدء عملياتها من دبي بعد حصولها على الموافقة التنظيمية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

وقد انتقل أحد مديري محافظ الشركة فعلياً إلى دبي ليتولى قيادة المرحلة التأسيسية.

وستتيح هذه الخطوة بدء العمل من "مركز دبي المالي العالمي"، وفقاً لأحد الأشخاص الذي طلب عدم الكشف عن هويته . كما قال أن ياش غوبتا، مدير المحافظ الذي انضم إلى "سيتادل" في 2023، انتقل بالفعل إلى المدينة.

قبل انتقاله، كان غوبتا قد قبل عرضاً من شركة "ميلينيوم مانجمنت" المنافسة، قبل أن يقرر العودة إلى "سيتادل"، بحسب ما أفادت به "بلومبرغ" سابقاً. وكان مدير الأموال قد عمل في وقت سابق لدى "جيه بي مورغان تشيس"، وفقاً لملفه على "لينكد إن".

وكانت "سيتادل" قد كشفت عن خطط لإنشاء مكتب في دبي في أواخر العام الماضي، لتصبح واحدة من آخر شركات صناديق التحوط الكبرى التي تفتتح مقراً لها في الإمارات.