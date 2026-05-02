35 مليون دولار أرباح «إنفستكورب كابيتال» الفصلية

أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2026، التي تغطي الأشهر التسعة المنتهية في 31 مارس 2026 (الربع الثالث من السنة المالية 2026). وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 72 مليون دولار. وبلغت إيرادات أنشطة الاكتتاب 34 مليون دولار، محققة عائداً سنوياً بنسبة 10%.

وارتفعت إيرادات أنشطة الاستثمار في الشركات بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 35 مليون دولار، مدفوعةً بارتفاع الدخل من المحفظة المُهيكلة واستثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الاستراتيجي.

وحققت الأصول الأساسية عائداً سنوياً بنسبة 6% فيما بلغ صافي الربح للفترة 35 مليون دولار وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 6 ملايين دولار، مما يعكس التزام الشركة بالكفاءة التشغيلية.

وارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 2.05 مليار دولار، مدفوعاً بنشاط توظيف رأس المال بشكل انتقائي.