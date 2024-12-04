اينوك تحتفل باكتمال مشروع ربط خط أنابيب "هورايزون جيه بي يو تي" في سنغافورة

أعلنت مجموعة اينوك، عن الإكمال الناجح لمشروع ربط خط أنابيب "هورايزون جيه بي يو تي" في سنغافورة،و يمثل المشروع، الذي يعد جزءاً من خطة المجموعة للتوسع الدولي، خطوة بارزة في تطوير البنية التحتية للطاقة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويخفض التكاليف للعملاء.

وتضمن المشروع إنشاء منصة أنابيب جديدة تربط بين محطتي التخزين، "هورايزون سنغافورة للتخزين المحدودة وجورونغ بورت يونيفيرسال للتخزين المحدودة "جيه بي يو تي"، عبر خط أنابيب بقطر 24 بوصة مخصص لزيت الوقود وخط آخر بقطر 20 بوصة لنقل المنتجات البترولية النظيفة،و يساهم المشروع في تقليص أوقات النقل بين المحطتين وتخفيف المخاطر التشغيلية، مع توفير كبير في التكاليف منذ تشغيل أول خطوط الأنابيب في يناير الماضي.

وتأسست "هورايزون سنغافورة للتخزين في 2006، وتقع بجوار جورونغ بورت يونيفيرسال للتخزين التي تأسست في 2007، وشهدت الشركتان تعاوناً طويل الأمد شمل مشاريع متعددة، أبرزها بناء خط مياه إطفاء الحرائق عام 2009، ما مهّد الطريق لتنفيذ مشروع خط الأنابيب الحالي.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: يمثل اكتمال مشروع ربط خط أنابيب ’هورايزون جيه بي يو تي‘ إنجازاً استراتيجياً يعزز البنية التحتية للطاقة في سنغافورة والمنطقة. كما يعكس التزام اينوك بتوسيع حضورها العالمي وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع الطاقة.

ومن جانبه، أكد لوه وي، الرئيس التنفيذي لشركة "جورونغ بورت يونيفيرسال للتخزين"، أن المشروع يعزز الشراكة الاستراتيجية مع "هورايزون سنغافورة للتخزين"، مشيراً إلى دوره في توسيع الخدمات وتحقيق فوائد كبيرة للعملاء.

ويعمل المشروع على تقليل الاعتماد على عمليات الشحن قصيرة المدى، مما يسهم في تقليل حركة السفن في الميناء وتعزيز سلامة النقل البحري بعيد المدى، كما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع جهود اينوك لتحقيق الاستدامة البيئية.