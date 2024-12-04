"الموانئ والجمارك" تطلق "أكاديمية دبي اللوجستية"

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة اليوم، عن الإطلاق الرسمي لأكاديمية دبي اللوجستية وعن تكريمها الشركاء الاستراتيجيين من الشركات اللوجستية، وجامعة دبي.

و احتفلت المؤسسة قبيل نهاية نوفمبر بإطلاق الاكاديمية، في حفل حضره سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وعبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وقال ابن سليم، إن القطاع اللوجستي يعد أحد أهم القطاعات الرافعة للتنمية الاقتصادية ويحتاج إلى العديد من الخبرات المهنية للتوسع والنمو، مؤكداً أن أكاديمية دبي اللوجستية ستسهم في توظيف الخبرات المهنية في قطاعات الموانئ واللوجستيات والخدمات التجارية، ما يدعم تمكين التجارة العالمية وتعزيز دور دبي المحوري في ربط اقتصادات العالم عبر مساهمتها الفعالة في انسياب حركة التجارة العالمية.

وأكد النيادي، في كلمته خلال الاحتفال أن اطلاق الأكاديمية يواكب ما نشهده من تحول في طبيعة العمل الحكومي، مع استكمال الانتقال الى العصر الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي على أوسع نطاق في تطوير الخدمات الحكومية عموماً وفي مجال الخدمات اللوجستية والجمارك على وجه الخصوص، ما يتطلب الارتقاء بتدريب وتأهيل الموظفين الى مستوى أكثر تقدماً لإكسابهم المهارات المطلوبة للتعامل مع المراحل القادمة في تطور حركة التجارة والاستثمار وتطور الخدمات اللوجستية.

بدوره أكد بوسناد،أن أكاديمية دبي اللوجستية ستساعد في تنمية وبناء العقول وفق نهج أكاديمي ومهني مبتكر ، والذي بدأته جمارك دبي ضمن "مسار 33"، الذي تضمن مناهج متخصصة ومنح دراسية معتمدة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية.

وأشار إلى أن البيانات العالمية وحركة الاقتصاد العالمي تؤكد النمو المطّرد الذي يشهده القطاع اللوجستي، مما يتطلب منا اليوم استباق المستقبل برؤية مبتكرة وصنع مبادرات نوعية تواكب هذا التطور المتسارع.

من جانبه، أشاد الفلاسي، بأهمية هذه الخطوة الاستراتيجية في دعم ملف التوطين، وتمكين الكوادر الإماراتية باعتبارها رهان المستقبل.

وأوضح أنَّ إطلاق الأكاديمية يعزز القدرات والكفاءات التخصصية اللوجستية، ويمهد الطريق أمام نقلةٍ نوعية في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل رافداً اقتصادياً هاماً، مؤكداً أهمية المضي قُدُماً في تمكين العنصر البشري كركيزة أساسية للتقدم والتنمية المستدامة.

وأشار الفلاسي إلى أن الأكاديمية ستسهم في ترسيخ مكانة دبي المرموقة كمركز تجاري استراتيجي.

وفي ختام الحفل تم تكريم الشركات اللوجستية وجامعة دبي الشركاء الاستراتيجيين لجمارك دبي، على تعاونهم البناء في إطلاق الصرح الأكاديمي والذي يمثل ركيزة أساسية للتطور والارتقاء بالقدرات المهنية في القطاعات الاقتصادية الواعدة.