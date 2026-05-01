«محمد بن راشد للفضاء» يستعرض مشاريعه خلال «اصنع في الإمارات»

يشارك مركز محمد بن راشد للفضاء في النسخة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات»، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أدنيك أبوظبي. وتقدّم منصة المركز تجربة متكاملة تسلط الضوء على أبرز مشاريعه ومهامه، من بينها مجسم «المستكشف راشد 2»، ثاني مستكشف قمري لدولة الإمارات ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، والمقرر إطلاقها في موعد ليس قبل نهاية عام 2026. كما تضم منصة المركز مكونات مطوّرة محلياً من القمر الاصطناعي محمد بن زايد - سات، في تجسيد واضح لقدرات شركاء القطاع الصناعي داخل الدولة، حيث تم تطوير القمر بالكامل بأيدي مهندسين إماراتيين، مع تصنيع 90% من مكوناته الميكانيكية وأنظمته الهيكلية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع شركات وطنية إماراتية.

وتأتي المشاركة في إطار التزام المركز بدعم منظومة الفضاء الوطنية، وتعزيز توجهات الدولة نحو التصنيع المتقدم، وبناء القدرات المتميزة، وتسريع وتيرة الابتكار.

كما تتيح المنصة للزوار الاطلاع على نموذج من القمر الاصطناعي «فاي – 1»، وهو أول مشروع ضمن مبادرة استضافة الحمولات، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، ضمن مبادرة «الوصول إلى الفضاء للجميع».

وتضم المنصة مجموعة مختارة من المقتنيات الشخصية التي رافقت رائدي الفضاء الإماراتيين، معالي الدكتور سلطان النيادي وهزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية ضمن مهمات «طموح زايد»، في انعكاس للهوية الثقافية والقيم التي حملوها معهم إلى الفضاء.