"دبي المالي العالمي" يفتتح النسخة الثانية من منتدى الاستدامة المستقبلية

افتتح مركز دبي المالي العالمي، اليوم أعمال النسخة الثانية من منتدى الاستدامة المستقبلية 2024، بمشاركة ما يزيد على 3000 من قادة القطاع والمسؤولين الحكوميين وخبراء الاستدامة من كافة أنحاء العالم.

وشهد اليوم الأول من المنتدى مشاركة عدد من رواد الفكر في جلسات حوارية حول مواضيع شملت "تسهيل وتطوير آليات التمويل الأخضر"، و"تعزيز مشاركة الجهات المعنية من أجل التنمية المستدامة"، و"إزالة الكربون من قطاعات الطاقة"، و"أهمية بناء اقتصاد دائري"، و"إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات"، و"خارطة طريق نحو تحقيق الاستدامة بحلول العام 2045".

ويشهد اليوم الثاني من المنتدى مناقشات مرتبطة بالقطاع تركز على الابتكار والتحول الرقمي والمدن الذكية.

واستقطب المنتدى 100 متحدث عالمي من أكثر من 50 دولة، بما يؤكد على أهمية مبادرات الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد المنتدى حضور أكثر من 500 مستثمر عالمي، يمثل أكثر من 20% منهم صناديق استثمارية بمحافظ تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أو أكثر.

وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يلتزم مركز دبي المالي العالمي بتعزيز فرص التعاون العالمي مع الحكومات والمنظمات والقطاعات والمستثمرين وغيرهم من اللاعبين والمؤثرين، بما يدعم ويعزز الانتقال نحو الحياد المناخي باستخدام آليات التمويل المستدام".

وأوضحت أن منتدى الاستدامة المستقبلية يتيح تفعيل جهود تحقيق هذا التحول من خلال التعاون وتبادل المعارف وتعزيز فرص التعليم، وذلك لأن الاستدامة تتطلب تعزيز النهج الابتكاري وتوفير التمويل اللازم وإتاحة فرص التعليم وإعداد التقارير وبناء القدرات.

وشهد منتدى الاستدامة المستقبلية توقيع العديد من الشركات لاتفاقيات تعكس التزامها باتخاذ إجراءات فعالة بشأن التصدي للتغير المناخي.

وشملت هذه الاتفاقيات بنك عجمان وشركة "كربون صفر" "CarbonSifr" بهدف التعاون لتحقيق أهداف الحياد المناخي والتمويل المستدام، وشركة "كانون" والبنك العربي المتحد في مبادرة تتعلق بالمناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة "لافارج" لتعزيز البناء المستدام.