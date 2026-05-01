«دبي للمهرجانات والتجزئة» تدعم «فخورين بالإمارات» بعروض ترويجية

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إطلاق فعاليات وعروض ترويجية ضمن حملة «فخورين بالإمارات» في جميع أنحاء دبي، بمشاركة أبرز العلامات التجارية ووجهات التسوق للاحتفاء بقيم العطاء والتضامن والوحدة والعزة، وتقدير مساهمات سكان وزوار المدينة.

تستمر المبادرة حتى 21 مايو 2026، وتجمع تحت مظلتها أكثر من 500 علامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية في دبي، لتقديم تجارب تسوق فريدة وعروض حصرية وفعاليات مميزة، تقديراً للمجتمع المتماسك. كما تتيح للمتسوقين فرصةً للاستفادة من عروض حصرية وتجارب تسوق لمدة محدودة في أبرز وجهات التسوق في دبي، والتي تشمل دبي مول، ومول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وبرجمان، ودبي فستيفال سيتي مول، وابن بطوطة مول، وسيتي ووك، وميركاتو مول، وسيتي سنتر ديرة.

قيمة مميزة

وقال محمد فراس عريقات، مساعد نائب الرئيس – إدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نعتز بدعم مبادرة «فخورين بالإمارات» ورد الجميل للمجتمع المحلي، والتعبير عن تقديرنا له، حيث تتضافر الجهود بين العلامات التجارية ومراكز التسوق والوجهات العائلية في دبي لإضفاء قيمة مميزة وإطلاق تجارب استثنائية. ويمكن للمتسوقين في جميع أنحاء المدينة المشاركة في الحملة التي تتضمن تجارب متنوعة بدءاً من التخفيضات الكبرى وفعاليات العلامات التجارية وصولاً إلى تجارب الحياة العصرية، وزيارة مناطق الجذب الرئيسية، ليكون الوقت الأمثل للاستمتاع بتجارب استثنائية في دبي».

وإلى جانب فعاليات العلامات التجارية، تستضيف وجهات التسوق الرئيسية في دبي حملات وفعاليات حصرية، حيث يستضيف دبي آوتليت مول «خصومات الآوتليت الكبرى» حتى 3 مايو، مع تخفيضات إضافية على أسعار المنتجات، في حين يحتفل «سيتي ووك» بمرور 10 سنوات على افتتاحه ببرنامج عروض وتجارب مميزة يمتد لشهر كامل. ويحتفل مركز الغرير بمرور 45 عاماً على تأسيسه بإطلاق حملة تسوق مميزة تتيح للمتسوقين فرصة الفوز بسيارة جديدة عند إنفاقهم 45 درهماً فقط.