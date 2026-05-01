415 مليون درهم أرباح «بيورهيلث» خلال الربع الأول من 2026

أعلنت «بيورهيلث» القابضة، أعن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، حيث واصلت تحقيق أداء قوي ومستقر، مستفيدةً من الطلب المتواصل وتنوع حضورها عبر عدة أسواق.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 10 % مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 7.3 مليارات درهم، مدفوعة بالنمو القوي في محفظة الرعاية الصحية الدولية وقطاع التأمين، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 5 % مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 1.2 مليار درهم، مدفوعة بقوة النموذج التشغيلي للمجموعة، واستمرار توسعها العالمي.

وبلغ صافي الأرباح 415 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026، متأثراً بالتطورات التنظيمية المرتبطة ببرنامج الشراء الموحد خلال هذه الفترة.

وقال كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة «بيور هيلث»، إن «بيورهيلث» استهلت عام 2026 بأداءٍ قوي ومستقر، بما يعكس نمواً ملحوظاً على مستوى المجموعة، مدفوعاً بتزايد الطلب على الخدمات الصحية وكفاءة التنفيذ. وأضاف أن نموذج «بيورهيلث» المتكامل للرعاية والتأمين الصحي، يواصل إثبات فاعليته كركيزة استراتيجية تجمع بين المرونة والانضباط التشغيلي وتوفير فرص نمو على المدى الطويل.

وأوضح أن الحضور الدولي المتنامي للمجموعة يشكل إحدى ركائز النمو الأساسية، مساهماً في تعزيز تنوع أعمالها وتوسعها، بجانب ترسيخ مركزها الريادي في دولة الإمارات، معرباً عن التطلع في المرحلة المقبلة إلى مواصلة تطوير استراتيجية وتعزيز مكانة «بيورهيلث» كمنصة عالمية رائدة في قطاع الرعاية الصحية.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»، إن نتائج الربع الأول تعكس مرونة أعمال المجموعة في أسواقها الرئيسة، والزخم المتنامي لمحفظتها الدولية، لافتة إلى أن مجموعة «سيركل هيلث» ومجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» واصلتا تحقيق أداء قوي أسهم في توسيع قاعدة الإيرادات الدولية بصورة ملموسة، ما يعزز الأسس الاستراتيجية للتوسع العالمي. وأوضحت أن المجموعة واصلت في دولة الإمارات، توسيع الطاقة الاستيعابية، وتعزيز القدرة على التعامل مع الحالات الطبية المعقدة، وتطوير منصة التأمين، ما يعكس قوة الأساسيات المستدامة في السوق المحلي للمجموعة، مشيرة إلى مواصلة البناء على قوة المنصة المتكاملة للمجموعة عبر الارتقاء بخدمات الرعاية الطبية المتميزة، ودفع وتيرة توسعها الدولي، وترسيخ مكانتها كمجموعة رائدة عالمياً في قطاع الرعاية الصحية.

تتوقع «بيورهيلث» مواصلة تحقيق نمو مستدام مدعوم بتوسع ودمج محفظتها الدولية، والنمو المنضبط في قطاع التأمين بما في ذلك الممتلكات والمسؤوليات، واستمرار الطلب في عملياتها الأساسية في دولة الإمارات، واستثماراتها المتواصلة في التكنولوجيا والحلول الرقمية.

كما تتوقع أن تواصل محفظتها الدولية، التي تتسم بارتفاع الربحية والإسهام في تحقيق القيمة، تعزيز دورها المتزايد الأهمية في دفع نمو الإيرادات وتنويع مصادرها على المدى المتوسط، مع استمرار الأصول المُستحوذ عليها حديثاً في التوسع وتحقيق التكامل فيما بينها.

وفي الوقت ذاته، ستواصل بيورهيلث الاستثمار في توسيع الطاقة الاستيعابية، وتعزيز مستوى الخدمات والتخصصات السريرية للحالات المعقدة والحرجة ضمن شبكتها، بجانب تسريع المبادرات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المرضى.