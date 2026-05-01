«الفجيرة الوطني» يستعرض مبادراته لدعم القطاع الصناعي خلال «اصنع في الإمارات»

يستعرض بنك الفجيرة الوطني، دوره المحوري في دعم وتمويل نمو القطاع الصناعي الوطني أثناء مشاركته في «اصنع في الإمارات 2026».

وخلال الحدث الذي ينطلق الاثنين 4 مايو ويمتد على مدار 4 أيام، يستضيف بنك الفجيرة الوطني مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الصناعي لمناقشة احتياجات التمويل، وتقديم نهجه القائم على بناء الشراكات طويلة الأمد في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية.

وتعكس مشاركة بنك الفجيرة الوطني في «اصنع في الإمارات 2026» التزامه المستمر بدعم الأولويات الصناعية الوطنية، وتسريع نمو قطاع التصنيع، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الدولة، إلى جانب ترسيخ مكانته شريكاً مالياً موثوقاً للشركات في مختلف أنحاء الإمارات.

وسيتواجد فريق من خبراء البنك طوال فترة المعرض للتفاعل مع الشركات الصناعية والتجارية والإجابة عن استفساراتهم، حيث سيقدم البنك عرضاً لقدراته المتكاملة في مجالات تمويل التجارة، وإدارة الخزينة، والخدمات المصرفية للمعاملات، وحلول رأس المال العامل، بما يتيح دعم الشركات عبر مختلف مراحل نموها وفي ظل المتغيرات المستمرة في الأسواق.

ويتمتع بنك الفجيرة الوطني بخبرة طويلة في القطاعات الحيوية، ويتبنى نهجاً قائماً على الشراكة والانضباط لدعم الشركات والأعمال عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الصناعية، وبفضل مركزه المالي القوي، وإمكاناته المتميزة في تمويل التجارة، وتركيزه على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، يعمل البنك عن كثب مع المصنعين والمصدرين لمساعدتهم على تجاوز دورات السوق، وإدارة المخاطر، واغتنام فرص النمو المستدام.