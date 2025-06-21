غرفة عجمان وسفارة إستونيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك



بحث سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، مع ماريا بيلولفاس، سفيرة جمهورية إستونيا لدى الدولة، فرص التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد وتنمية الاستثمارات وتنمية التبادل التجاري، وتعزيز فرص التعاون في قطاع التعليم العالي بين الجامعات في إمارة عجمان وجمهورية إستونيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الجانبين في مقر الغرفة بحضور، محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وعائشة النعيمي، مديرة إدارة الاستثمار وترويج الأعمال، وفاطمة يعقوب العوضي، رئيسة قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، وفاطوماتا تال، مستشارة التصدير في سفارة جمهورية إستونيا.

واستعرضت غرفة عجمان المقومات النوعية التي تمتلكها الإمارة لجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة، والتجارة، والسياحة، والعقارات والبناء والتشييد، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية والخدمية، والصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا، إلى جانب الفرص النوعية التي توفرها المنطقة الحرة في عجمان.