غرفة رأس الخيمة توسّع آفاق التعاون مع غينيا في القطاعات الاستثمارية

بحث محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، خلال لقائه بمقر الغرفة، سيكو شريفكي كامارا سفير جمهورية غينيا لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في عدة قطاعات حيوية، حيث تناول اللقاء الذي حضره محمد حسن السبب نائب مدير عام الغرفة، أهمية توطيد العلاقات بين رأس الخيمة ودول غرب أفريقيا وخاصة غينيا.

وأكد محمد النعيمي سعي رأس الخيمة، إلى جذب المزيد من الشركات الغينية إلى الإمارة، ولفت إلى التطور الملحوظ الذي تشهده إمارة رأس الخيمة وكذلك يشهده قطاع الطيران، الذي يمثل عاملاً مهماً في تسهيل التعاون التجاري والاستثماري مع دول غرب أفريقيا خاصة غينيا.

من جانبه تحدث السفير الغيني، خلال اللقاء عن الموارد الطبيعية والفرص الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها غينيا، وتمثل مجالاً واسعاً للتعاون الاستثماري والتجاري مع رأس الخيمة، معرباً عن شكره وامتنانه للقاء المثمر مع غرفة رأس الخيمة.