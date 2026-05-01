"الطيران المدني" تمنح "مركز طيران الإمارات" أول شهادة لتعديلات الطائرات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، الجمعة إصدار أول شهادة اعتماد لتعديلات الطائرات (STC) إلى مركز طيران الإمارات الهندسي، ليكون أول جهة مقرها داخل دولة الإمارات تحصل على هذه الشهادة، في خطوة تمثل تقدمًا مهمًا في قدرات الدولة التنظيمية في قطاع الطيران.

وبهذا الإنجاز، تصبح الهيئة العامة للطيران المدني من بين عدد محدود جدًا من سلطات الطيران القادرة على إصدار هذا النوع من الشهادات، والذي يُعد من الوظائف المتقدمة في مجال صلاحية الطيران، ويتيح اعتماد التعديلات على الطائرات وأنظمتها ومكوناتها وفقًا لمعايير السلامة الدولية.ويعكس الإنجاز تطور منظومة الهندسة في دولة الإمارات، والتزام الهيئة العامة للطيران المدني بتعزيز الكفاءات الوطنية، ودعم الصناعة المحلية، وضمان أعلى مستويات السلامة والامتثال في قطاع الطيران.

الإطار التنظيمي

وقال المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني: "يأتي إصدار شهادة اعتماد تعديلات الطائرات (STC)، وهي شهادة تتيح اعتماد التعديلات الفنية على الطائرات وأنظمتها وفق معايير السلامة الدولية ، ليؤكد نضج الإطار التنظيمي لقطاع الطيران في دولة الإمارات، والقدرات الفنية التي تتمتع بها الجهات العاملة في هذا المجال داخل الدولة. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز الكفاءة، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد في مجالات سلامة الطيران والاعتماد."

محطة مهمة

وقال أحمد صفا، رئيس الهندسة والصيانة (MRO) في طيران الإمارات: "يمثل حصولنا على أول شهادة اعتماد تعديل إضافي (STC) من الهيئة العامة للطيران المدني، بعد اعتمادنا سابقاً كجهة تصميم معتمدة، محطة مهمة في مسيرة «مركز الإمارات الهندسي»، حيث يعكس قوة قدراتنا التصميمية وكفاءتنا في تنفيذ تعديلات الطائرات. ونتوجه بالشكر إلى الهيئة العامة للطيران المدني على شراكتها، بينما نمضي قدماً معاً للارتقاء بقدرات دولة الإمارات الهندسية في قطاعي الطيران والفضاء."

وجاء إصدار الشهادة بعد أن منحت الهيئة في أواخر عام 2025 شركة طيران الإمارات اعتماد جهة تصميم (DOA) مع امتيازات إصدار شهادات تعديلات الطائرات (STC)، وذلك للمرة الأولى لجهة مقرها دولة الإمارات، مما أسهم في تمكين هذا الإنجاز. وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني توسيع قدراتها الرقابية، والتعاون مع شركائها في القطاع، بما يسهم في تعزيز سلامة الطيران، والتميّز الهندسي، والابتكار التنظيمي على مستوى المنطقة.