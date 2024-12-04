غرف دبي و"HSBC" يعززان توسع الشركات محلياً وعالمياً

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع بنك "HSBC" الشرق الأوسط المحدود، بهدف دعم الشركات المحلية للتوسع في الأسواق العالمية، وتعزيز قدرة الشركات الدولية على تأسيس وتنمية أعمالها في دبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان لتعزيز الخدمات المصرفية المخصصة للشركات التي تستقطبها غرف دبي إلى الإمارة، وخدمات أخرى لمجتمع الأعمال في دبي بشكل عام، بما يساهم في تعزيز نمو الشركات المحلية والعالمية العاملة في الإمارة، ودعم قدرتها على التوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وسيقدم بنك "HSBC" خدمات تمويل التجارة عالمياً وخدمات فتح حسابات محلية للشركات.

وبدورها، ستقوم غرف دبي بدعم عملاء البنك حول العالم الراغبين بالاستثمار في دبي وتنمية أعمالهم انطلاقاً من الإمارة.

وتأتي مذكرة التفاهم مع البنك في إطار "برنامج الشراكات العالمية" الذي يعزز من جهود غرف دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع أعمال الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة، وذلك من خلال التعاون مع مزودي خدمات عالميين عبر 8 فئات تجارية، بما يتماشى مع أهداف مبادرة "دبي جلوبال" لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، التزام غرف دبي بدعم الشركات المحلية للتوسع في الأسواق الدولية الواعدة، ومساعدة الشركات على تنمية أعمالها ونشاطاتها، والحرص على تعزيز الجهود المبذولة لتسريع نمو الشركات في مختلف القطاعات واستقطاب الاستثمارات العالمية إلى دبي.

من جهته قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن دبي عززت من مكانتها مركزا عالميا رئيسيا للأعمال، وينعكس ارتباطها الوثيق مع العالم على نمو تجارتها مع كافة الأسواق والممرات التجارية التقليدية والناشئة، وخاصة مع آسيا، وسيساهم تعاون البنك بما يتمتع به من انتشار دولي، مع غرف دبي، في تعزيز نمو أعمال الشركات في دبي وانطلاقاً منها.