مليون درهم أرباح البنك التجاري الدولي في الربع الأول

أعلن البنك التجاري الدولي (البنك) عن نتائجه المالية للربع الأول 2026. وسجل البنك أرباحاً صافية قبل الضريبة قدرها 52.1 مليون درهم، مسجلاً بذلك زيادة سنوية في الربحية بنسبة 14%، وقد تحقق هذا النمو بفضل الإدارة الرشيدة للميزانية العمومية، وتوسيع نطاق الأصول، ومعالجة القضايا المتراكمة. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 47.1 مليون درهم، مما يعزز القيمة للمساهمين.

وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 7% على أساس سنوي ليصل إلى 104 ملايين درهم مدفوعاً بتحسين مزيج الأصول ونمو حجم الأعمال. وشهد الدخل من غير الفوائد انخفاضاً بمقدار 66.6 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، نظراً لتحقيق مكاسب استثنائية من بيع أصول غير أساسية في الربع الأول 2025.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: «يعكس أداؤنا في الربع الأول من عام 2026 استمرار قوة ومرونة مسيرة التحول التي نخوضها، والتي ترتكز على التنفيذ المنضبط ونهج واضح يركز على تحسين هيكل الميزانية العمومية وتعزيز جودة الأصول. ويُظهر نمو الربحية، إلى جانب التحسينات في المؤشرات المالية الرئيسية، التقدم الذي نحرزه في بناء نموذج أعمال أكثر كفاءة واستدامة».

وانطلاقاً من أسس قوية، نواصل التزامنا بتقديم تجربة مصرفية متميزة تتمحور حول العميل. ومن خلال التطوير المستمر لمنتجاتنا وخدماتنا وقنواتنا، نسعى إلى تقديم حلول أكثر سلاسة، ومتوافقة مع تطلعات عملائنا المتنامية، مع تعزيز علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة. ويتعزز هذا التقدم من خلال تصنيفنا في المركز الثالث على مستوى دولة الإمارات ضمن قائمة فوربس «لأفضل البنوك في العالم 2026» الصادرة مؤخراً، وهو ما يعكس ثقة عملائنا بالبنك وقوة تحولنا المستمر.

ومع مضينا قدماً، سنواصل الجمع بين الابتكار والرؤية، وتعزيز قدراتنا التشغيلية ومتانة مركزنا المالي، بما يدعم طموحات عملائنا. واستناداً إلى إطار استراتيجي واضح ومركز مالي قوي، نتطلع للمرحلة المقبلة بثقة، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام وتوفير قيمة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا.