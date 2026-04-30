سلطان الجابر: اقتصاد الإمارات قوي ونصنع المستقبل ولا ننتظره

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن منصة "اصنع في الإمارات" تجسد رؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز جودة وكميات المنتجات الإماراتية، وترسيخ قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في تدوينة عبر منصة «إكس»: «كل اقتصاد قوي يستند إلى منظومة صناعية قوية».

وتابع معاليه هذا ما تجسده منصة «#اصنع_في_الإمارات» التي تهدف إلى تعزيز جودة وكميات المنتجات الإماراتية، وترسيخ تنافسيتها العالمية.

وقال معاليه إن المنصة تمثل ركيزة أساسية لدعم القطاع الصناعي الوطني، من خلال تمكين المصنّعين المحليين وتوسيع فرص النمو والاستثمار، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي متقدم.

وأشار الجابر إلى أن الفيديو المرتبط بالتصريح تم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالكامل، بدءاً من الفكرة الأولى وصولاً إلى الكلمة الأخيرة، في إشارة إلى تبني الدولة للتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.

وأضاف: "في دولة الإمارات نصنع المستقبل ولا ننتظره"، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس نهج الدولة في الابتكار وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.