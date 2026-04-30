الإمارات للشحن الجوي توسع شبكة رحلاتها إلى كندا



أطلقت «الإمارات للشحن الجوي» خدمة شحن جوي أسبوعية إلى مطار تورنتو بيرسون، في خطوة نوعية تعزز روابط الشحن الجوي بين دولة الإمارات وكندا، ما يدعم نمو المبادرات التجارية بين البلدين، ويعزز صادرات كل من الشركات الكندية والإماراتية.

خطوة مهمة

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول دائرة الشحن الجوي في طيران الإمارات: «تمثل خدمة الشحن الجوي إلى تورنتو خطوة مهمة في مسيرة نمو وتطور عمليات الإمارات للشحن الجوي، حيث نواصل توسيع أسطولنا من طائرات الشحن وشبكة رحلاتنا بشكل استراتيجي يتماشى مع تطور الممرات التجارية».

وأضاف: «شهدت الصادرات الكندية إلى دولة الإمارات نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة، حيث زادت بنسبة 24 % سنوياً بين عامي 2023 و2024، بفضل الربط الجوي المباشر والعلاقات التجارية الثنائية القوية.

وتسهم خدمة الشحن الجوي الأسبوعية الجديدة إلى تورنتو في تعزيز هذا الزخم الإيجابي، حيث توفر للشركات الكندية 100 طن من سعات الشحن الإضافية، التي تتكامل مع سعات الشحن المتاحة بالفعل في عنابر الشحن على متن رحلات طيران الإمارات للمسافرين. كما ستوفر الخدمة الجديدة أيضاً ربطاً حيوياً بين كندا والاتحاد الأوروبي الذي يعد أحد أكبر شركائها التجاريين، في رحلة الذهاب التي تتوقف في أمستردام».

إنجاز

وقال كورش مينوشر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطار تورنتو بيرسون: «يمثل إطلاق الخدمة الجديدة للإمارات للشحن الجوي إلى مطار تورنتو بيرسون إنجازاً مهماً لمطارنا الذي يعتبر بالفعل أكبر مركز للشحن الجوي في كندا، حيث نتعامل مع ما يقارب 45 % من إجمالي الشحن الجوي في البلاد، ما يعكس المكانة المتنامية لمطارنا كبوابة استراتيجية للتجارة العالمية».

وأضاف: «نتطلع لمواصلة لعب دور محوري في دعم اقتصادنا الوطني من خلال ربط الشركات الكندية بالأسواق العالمية، حيث ستتيح الخدمة الجديدة للإمارات للشحن الجوي إلى مطار تورنتو بيرسون للشاحنين وصولاً مباشراً وموثوقاً إلى واحدة من أوسع شبكات الشحن في العالم».

وستغادر رحلة الإمارات للشحن الجوي EK9943 مطار دبي وورلد سنترال في الساعة 7:10 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة من كل أسبوع، لتصل إلى أمستردام في الساعة 12:15 ظهراً، ثم تُغادر من أمستردام إلى تورنتو، لتصل الساعة 4:55 عصراً.

وتُغادر رحلة العودة EK9944 مطار تورنتو بيرسون في الساعة 7:15 من مساء اليوم نفسه، لتصل إلى مطار دبي وورلد سنترال في الساعة 4:15 عصراً يوم السبت.

صادرات المنتجات

وتُعزز خدمة الشحن الجوي من تورنتو صادرات المنتجات والسلع الكندية، مثل الأدوية والمنتجات الطازجة والإلكترونيات ومكوناتها، إضافة إلى الشحنات العامة الأخرى، ما يدعم قطاعات التصدير الكندية عالية القيمة والحساسة للوقت ودرجة الحرارة إلى دبي والعديد من الوجهات الأخرى ضمن شبكة طيران الإمارات.

كما تسهم رحلة الشحن الجوي بين أمستردام وتورنتو، في دعم سعات الشحن لنقل المنتجات المصنعة من الاتحاد الأوروبي إلى كندا، بما فيها الأدوية والمنتجات سريعة التلف وغيرها.

وبالاعتماد على تفوقها في حلول النقل المتخصصة، تضمن الإمارات للشحن الجوي نقل البضائع بسرعة وكفاءة، ما يساعد العملاء على بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وموثوقية.



يذكر أن الإمارات للشحن الجوي لعبت دوراً حيوياً في تسهيل حركة التجارة من وإلى كندا منذ بدء طيران الإمارات تسيير رحلاتها للمسافرين إلى تورنتو في عام 2007، حيث نقلت أكثر من 11,000 طن من البضائع المُخصصة للتصدير من كندا منذ عام 2023.

وستتكامل خدمة الشحن الجوي الجديدة إلى تورنتو مع سعات الشحن المُتاحة في عنابر الشحن على رحلات المسافرين بين دبي وكل من تورنتو ومونتريال، ما يؤكد التزام طيران الإمارات طويل الأمد بخدمة السوق الكندية.



وتشغل الإمارات للشحن الجوي شبكة رحلات عالمية تمتد عبر ست قارات، باستخدام طائرات مخصصة للشحن إلى جانب سعات الشحن المتاحة على أسطول طيران الإمارات الذي يضم أكثر من 270 طائرة. وقد تسلمت الإمارات للشحن الجوي منذ مارس 2026 أربع طائرات شحن جديدة من طراز بوينغ 777، كما ستدعم أسطولها بست طائرات شحن أخرى من طراز بوينغ 777 في عام 2026.