مقابل 2.3 مليار درهم .. الدار العقارية تستحوذ على برج تجاري في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت الدار العقارية استحواذها على برج تجاري في مركز دبي المالي العالمي من شركة إتش آند إتش للتطوير العقاري، مقابل 2.3 مليار درهم.

وأشارت «الدار» إلى أن الصفقة تعتبر من أكبر صفقات الاستحواذ على الأبراج التجارية المسجلة في مركز دبي المالي العالمي.

وتستفيد هذه الصفقة من خبرات الدار و«إتش آند إتش» لتطوير مشروع عالمي المستوى من شأنه أن يرسي معياراً جديداً للمساحات التجارية في المنطقة.

ويحظى البرج بموقع استراتيجي ضمن منطقة مركز دبي المالي العالمي ومن المقرر إنجازه في عام 2028، وسيشمل مساحات مكتبية وأخرى للتجزئة موزعة على 40 طابقاً.

تعكس هذه الصفقة التزام الدار بتوسيع محفظتها التجارية من الفئة الممتازة، وتساهم في ترسيخ مكانتها باعتبارها المطور الوحيد الذي يمتلك أصولاً تجارية في المركزين الماليين الرئيسيين بدولة الإمارات - سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي علاوة على ذلك، تعزز عملية الاستحواذ هذه مكانة الدار المتنامية في الإمارة، ولا سيما بعد توسعها الأخير في قطاع العقارات التجارية بدبي عبر استحواذها على مبنى 6 فلك «المكتبي العصري من الفئة الممتازة في شارع الشيخ زايد، وتطويرها مشروعاً مشتركاً متعدد الاستخدامات مع مدينة إكسبو دبي.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «يشكل توسعنا في مركز دبي المالي العالمي خطوة مهمة في مسيرة نمونا، إذ يتيح لنا بناء حضور في المركز المالي الرائد في الإمارة. ولا تقتصر أهمية هذا الاستحواذ على تنويع محفظتنا التجارية فحسب، وإنما يساهم كذلك في تلبية الطلب المتنامي على المساحات المكتبية عالية الجودة في ظل الظروف المواتية على مستوى الاقتصاد الكلي ومكانة الإمارات المتميزة بصفتها مركزاً عالمياً للأعمال. ومع استمرار توسعنا في دبي، سيشكل هذا البرج أحد أصولنا الرئيسية بتوفيره مساحات تجارية مرنة تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات الإقليمية ومتعددة الجنسيات.»

وقال شهاب لطفي، رئيس مجلس الإدارة لشركة «إتش آند إتش للتطوير العقاري»: «نفخر بتعاوننا مع الدار في هذا المشروع الكبير الذي يجسد التزامنا المشترك بالتميز والابتكار وتطوير مشاريع رائدة ترسم مستقبل السوق العقاري. ويؤكد هذا المشروع التزامنا بتوظيف خبرات أفضل المعماريين والمصممين والمطورين بما يثري الأفق العمراني لمركز دبي المالي العالمي ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال عبر توفير مساحات تجارية ترسي معايير جديدة للجودة».

يحظى البرج بموقع استراتيجي مما يسهل الوصول منه إلى عدد من أبرز وجهات تناول الطعام والتجزئة والترفيه المجاورة.

وتتضمن خطة تطوير البرج إنشاء جسر مشاة يربطه بمركز دبي المالي العالمي وبالتالي يسهل منه الوصول إلى شارع الشيخ زايد ووسائل النقل الرئيسية، مما يعزز اتصاله مع باقي أنحاء المدينة.

تولت تصميم البرج شركة الهندسة المعمارية الشهيرة هيرتسوغ ودي مورون، ويسعى مطوروه للحصول على شهادة «ليد» البلاتينية بما يؤكد التزام الدار و«إتش آند إتش» بممارسات البناء المستدام. وسيلبي البرج احتياجات التأجير المتنوعة بتوفيره مزيجاً من المساحات المخصصة لاستيعاب العديد من المستأجرين وأخرى مصممة لمستأجر واحد فقط.

مع تزايد عدد شركات الخدمات المالية والابتكار الإقليمية والدولية التي تؤسس مقراتها في مركز دبي المالي العالمي، شهدت المنطقة زيادة كبيرة في الطلب على المساحات التجارية العالمية المستوى، مما أدى إلى زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي في متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة الممتازة في المنطقة. وسيساعد البرج الذي استحوذت عليه الدار في تلبية هذا الطلب المتنامي عبر توفيره مساحات مرنة ومرافق متميزة في واحد من أهم المراكز المالية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.