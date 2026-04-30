«الإمارات دبي الوطني» وكيلاً لـ«Visa» لخدمات التسوية الصافية الوطنية

أعلنت Visa المتخصصة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن اختيار بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أهم المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وكيلاً رسمياً لخدمة التسوية الصافية الوطنية (NNSS)، في دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين، ستتم تسوية معاملات بطاقات Visa المحلية داخل الدولة وبالدرهم الإماراتي، بدلاً من تسويتها عبر أنظمة التسوية الدولية. وتعزز الخطوة قدرات التسوية المحلية، وتوفر مرونة أكبر لعملاء Visa في إدارة التزاماتهم التشغيلية داخل الدولة.

وتتولى جهة التسوية في نظام التسوية الصافية الوطنية، وهي عادة ما تكون بنكاً أو مؤسسة مالية مرخصة، تنفيذ عمليات التسوية للمعاملات المحلية بين عملاء Visa وفقاً لمعايير الشبكة. ويبسط بنك الإمارات دبي الوطني، بصفته الوكيل الرسمي لشركة Visa في الإمارات، إجراءات التسوية بالدرهم الإماراتي، ما يرفع من كفاءة وسرعة العمليات.

وقع الاتفاقية في مقر البنك في دبي، كل من سليما غوتييفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الإمارات، وأنيث دانيال، رئيس المعاملات المصرفية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني.

منظومة المدفوعات

وقال فادي مقدم، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لمجموعة Visa في الإمارات والكويت وقطر: «تأتي الشراكة في إطار التزامنا بتوسيع نطاق نمو المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات، وتؤكد رؤيتنا لتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية. ويسرنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، لمواصلة تسهيل عمليات التسوية بالعملة المحلية بين عملائنا، لمعاملات Visa داخل الدولة. ونحن على ثقة بأن الخبرة الراسخة لهذا الصرح المصرفي العريق ومكانته الإقليمية المرموقة، ستسهم في الارتقاء بخدمات التسوية التي نقدّمها وإحداث تحسينات مستمرة تعود بالنفع على شركائنا في منظومة المدفوعات».

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «نفخر بتعييننا وكيلاً لخدمة التسوية الصافية الوطنية، لتولي تسوية معاملات Visa المحلية داخل دولة الإمارات. وتشكل الشراكة خطوة محورية ستسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التسوية الداخلية، وتعزيز بنية المدفوعات الرقمية في الدولة، بما يواكب توجهات الحكومة نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على الحلول غير النقدية. كما يعكس هذا التعيين ثقة Visa بقدراتنا على تقديم خدمات مالية رائدة، بينما نواصل تعزيز التزامنا بدعم المصدرين والمحصلين وشركائنا في مختلف أنحاء الدولة من خلال تقديم حلول أكثر كفاءة وموثوقية».

وتشمل فوائد نظام التسوية الصافية الوطنية لمنظومة المدفوعات في الإمارات تسوية أسرع محلياً بمعالجة وتسوية معاملات Visa بالدرهم الإماراتي داخل الدولة، ما يقلل زمن العمليات ويحد من التأخير، والاعتماد على بنية محلية يقلل الارتباط بالشبكات الدولية للمعاملات الداخلية، ما يعزز الاستمرارية والاستقرار، إضافة إلى خفض التكاليف بتقليص المعالجة الدولية، ما يتيح فرصاً لعمليات أكثر كفاءة من حيث التكلفة، ومرونة أفضل للعملاء وإمكانية أكبر لأتمتة إدارة التزامات التسوية المحلية بما يتناسب مع متطلبات السوق الإماراتي.