"مِراس" تُرسي عقود بناء بقيمة 2.4 مليار درهم لتنفيذ مراحل جديدة من مجمعات "ذا إيكرز" السكنية في دبي

أعلنت "مِراس"، التابعة لــ "دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقود بناء رئيسية بقيمة 2.4 مليار درهم لتنفيذ مراحل جديدة ضمن المشروعين الرائدين لمجمعات الفلل التابعين لها، "ذا إيكرز" و"ذا إيكرز إستيت"، في دبي لاند، بما يمثل إضافة كبيرة إلى مجموعة مشاريع الفلل عالية الجودة المتنامية في دبي وسط طلب مستمر من المشترين المحليين والدوليين.

وستتولى شركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك) تنفيذ مشروع "ذا إيكرز"، بينما ستتولى شركة "جي سي سي للمقاولات" أعمال البناء في مشروع "ذا إيكرز إستيت".

وتغطي العقود بناء واختبار وتشغيل وتسليم 557 فيلا، وستشمل المرحلة الأخيرة من مشروع "ذا إيكرز" 371 فيلا تتألف من ثلاث إلى خمس غرف نوم إلى جانب البنية التحتية الرئيسية للمجمّع، بينما سيضم "ذا إيكرز إستيت" 186 فيلا تتألف من خمس إلى سبع غرف نوم مصممة على نطاق أكبر وأكثر خصوصية.

وبهذه المناسبة قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "تعكس ترسية هذه العقود قوة الطلب على مجمعات الفلل الفاخرة في دبي، واستثمارنا المتواصل في تلبية هذا الطلب بتميز وجودة عالية. يشكل مشروعا ’ذا إيكرز‘ و’ذا إيكرز إستيت‘ محورين أساسيين في استراتيجيتنا الرامية لتوفير بيئات مصممة بعناية تجمع بين جمال الطبيعة والتواصل الحيوي والقيمة طويلة الأجل. ومع تقدمنا في عملية التنفيذ، يبقى اهتمامنا منصباً على رفع مستوى المعيشة المستدامة في المجمعات السكنية في دبي".

من جانبه، قال المهندس عبدالحليم موحد، رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك): "يعكس اختيارنا لتنفيذ مشروع ’ذا إيكرز‘ التزاماً مشتركاً بالتنفيذ المنضبط والجودة العالية الموثوقة، إذ ينصب اهتمامنا دائماً على التنفيذ الفعال والحفاظ على أعلى معايير البناء طوال فترة العمر الافتراضي للمشروع".

وبدوره، قال بيبين تشاندرا، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة "جي سي سي للمقاولات": "يعد ’ذا إيكرز إستيت‘ مشروعاً سكنياً يتمتع بخصائص ومواصفات عالية، ونحن ملتزمون بتنفيذه بالدقة والكفاءة الفنية العالية المطلوبة التي تتناسب مع مشاريع بهذا المستوى. ويعكس تعاوننا مع شركة ’مِراس‘ اهتماماً مشتركاً بالجودة والموثوقية وخلق قيمة طويلة الأجل".

يُعد مشروع "ذا إيكرز" مجمعاً للفلل يتميز بتكامله مع الطبيعة، وتمركزه حول متنزه "هالو لوب"، حيث يجمع بين المساحات الخضراء المنسّقة ووسائل الراحة الفاخرة على طراز المنتجعات. أما مشروع "ذا إيكرز إستيت"، فيعزز هذه الرؤية من خلال وحدات سكنية واسعة، ومجموعات معمارية مختارة بعناية، ومعالم متميزة على الواجهة المائية والمناظر الطبيعية، بما في ذلك بحيرات يمكن السباحة فيها.

وقد حصل المشروع على الاعتماد الأولي للحصول على شهادة "LEED" الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة للمجمّعات السكنية، مما يعكس اهتماماً قوياً بالتصميم المستدام وكفاءة استخدام الموارد والأداء البيئي طويل الأجل.

يحظى هذا المشروع السكني الراقي بموقع متميز في قلب منطقة دبي لاند، وبذلك يتيح لقاطنيه الربط عبر شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع الإمارات، مع سهولة الوصول إلى الوجهات الرئيسية في دبي، مثل القرية العالمية، ونادي دبي للبولو والفروسية ومجمع حمدان الرياضي.