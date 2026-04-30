1.62 مليار درهم إيرادات «غذاء القابضة» خلال 3 أشهر

أعلنت «غذاء القابضة» الشركة التابعة لمنصة «2 بوينت زيرو»، عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 23 % مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 1.62 مليار درهم، مدفوعة بزخم قوي عبر قطاعات الأعمال الأساسية. كما ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 8 % مقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 330.8 مليون درهم، مدعوماً بارتفاع الإيرادات، والتحسين المستمر للعمليات.

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غذاء القابضة»، إن «غذاء» استهلت عام 2026 بزخم قوي، حيث سجلت نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات، ما يعكس مرونة منصة أعمالها واستدامة الطلب عبر فئاتها الأساسية، فيما يجسد هذا الأداء قوة نموذجها التشغيلي المتكامل، وقدرتها على تحقيق نمو متوازن ومتواصل رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.

وأضاف أن المجموعة تواصل أداء دور محوري في دعم منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، عبر تأمين إمدادات مستقرة وموثوقة من السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح أنه في هذا السياق، يشكل استحواذ «إن آر تي سي» على «تازة» خطوة استراتيجية تعزز حضور المجموعة في قطاع الفواكه والخضروات، وتدعم قدراتها في مجال التوزيع عبر سلسلة القيمة من المزرعة إلى المستهلك، لافتاً إلى مواصلة التركيز على ترسيخ الكفاءة التشغيلية، والتوسع المنضبط في الفرص النوعية التي تضمن تحقيق قيمة مستدامة وعوائد مجزية.

وواصلت «غذاء القابضة» تعزيز دورها في دعم الأمن الغذائي الوطني، مستفيدة من منصتها المتكاملة لتلبية الطلب المحلي وضمان استمرارية الإمدادات عبر فئات الأغذية الأساسية.

كما واصلت «غذاء القابضة» إحراز التقدم في تنفيذ نظام تخطيط الموارد المؤسسية، في إطار مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة والتكامل وقابلية التوسع عبر مختلف وحدات المجموعة.