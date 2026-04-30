387 مليون درهم أرباح «إن إم دي سي جروب» خلال الربع الأول

أعلنت «إن إم دي سي جروب»، المتخصصة في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، والتي عكست استقرار الأداء واستمرار الشركة في تنفيذ مشاريعها بكفاءة عبر مختلف عملياتها في ظل المتغيرات الإقليمية.

وواصلت «إن إم دي سي جروب» تحقيق تقدم متوازن عبر مشاريعها المختلفة مدعومة بجهود تنفيذ مدروسة وتنسيق تشغيلي فعال. وبلغت الإيرادات 6.6 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً بنسبة 7 % على أساس سنوي، بفضل التحويل المستمر لمحفظة المشاريع إلى إيرادات. كما بلغ صافي الربح 387 مليون درهم، بما يعكس نهجاً مالياً منضبطاً وحذراً في ظل بيئة تشغيلية تتسم بالتعقيد.

وبلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ 55.4 مليار درهم، الأمر الذي يعكس رؤية قوية للإيرادات المستقبلية، فيما وصلت قيمة المشاريع المستقبلية إلى 92 مليار درهم عبر وحدات الأعمال التابعة للمجموعة «إن إم دي سي انيرجي»، «إن إم دي سي دريدجيجنج اند مارين» و«إن إم دي سي انفرا»، بما يؤكد اتساع نطاق الفرص المتاحة ضمن القطاعات الرئيسية للمجموعة.

وخلال الربع الأول، واصلت «إن إم دي سي جروب» تعزيز زخم أعمالها في قطاع البنية التحتية من خلال «إن إم دي سي إنفرا»، مع التركيز على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية والتي تتماشى مع الأولويات الوطنية. كما أسهم الاستحواذ على شركة «لانتانيا أجواس» في تعزيز حضور المجموعة عالمياً ضمن قطاع المياه، فيما عزز المشروع المشترك بين «إن إم دي سي جروب» وشركة «سي سي سي» من قدراتها في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات لقطاع النفط والغاز البري، بما يوسع نطاق خدماتها عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.

وبلغت قيمة المشاريع الممنوحة خلال الفترة 1.8 مليار درهم، منها 1.5 مليار درهم من شركة «إن إم دي سي دريدجينج اند مارين»، و0.3 مليار درهم من خلال «ان ام دي سي انفرا»، في مؤشر على استمرار الطلب على الخدمات الأساسية ضمن مجالات أعمال المجموعة الرئيسية.

كما حافظت «إن إم دي سي جروب» على صافي نقدي بقيمة 5.2 مليارات درهم، مما يعزز من مركزها المالي وقدرتها على التعامل مع متغيرات السوق، ومواصلة الاستثمار في مجالات النمو الاستراتيجية.

وقال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة «إن إم دي سي جروب»: «تواصل الإمارات ترسيخ نموذج اقتصادي يقوم على الاستقرار، ووضوح الرؤية، والتخطيط طويل الأمد، وهي عوامل تشكل قاعدة راسخة للنمو المستدام وتعزز ثقة الشركات في التوسع والاستثمار. وتواصل «إن إم دي سي جروب» توظيف قدراتها وشراكاتها في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي للدولة. وتعكس نتائج الربع الأول قوة نموذج أعمالنا، ومتانة ميزانيتنا العمومية، وانضباطنا في التنفيذ، إلى جانب التزامنا المستمر بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين وجميع الأطراف المعنية».

وأكد الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ«إن إم دي سي جروب» أن نتائج الربع الأول تعكس متانة المنظومة التشغيلية وقدرتنا على الحفاظ على وتيرة تنفيذ مستقرة عبر مختلف قطاعات أعمالنا، مدعومة بنموذج تشغيلي متكامل وبيئة اقتصادية منظمة تدعم استدامة النمو. وقد نجحنا خلال هذه الفترة في تحقيق نمو متوازن في الإيرادات، مع الحفاظ على مستويات ربحية قوية وتعزيز محفظة مشاريعنا، بالتوازي مع التوسع المدروس في مجالات استراتيجية تشمل البنية التحتية، وقطاع المياه، وخدمات الطاقة البرية. ومع استمرار هذا الزخم، تتمتع المجموعة بموقع قوي يتيح لها اقتناص فرص جديدة وتحقيق أداء مستدام ومتسق خلال عام 2026 وما بعده.