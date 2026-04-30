«بروج» تحقق صافي أرباح 573 مليون درهم خلال الربع الأول

أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2026، حيث حققت إيرادات بقيمة 4.41 مليارات درهم «1.2 مليار دولار»، وأرباحاً معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.26 مليار درهم «343 مليون دولار»، وصافي أرباح بلغ 573 مليون درهم «156 مليون دولار»، وذلك رغم التطورات الإقليمية الحالية والتحديات اللوجستية.

وجاءت نتائج «بروج» مدعومة بأداء تشغيلي قوي، حيث أنتجت الشركة 1.21 مليون طن، ما يعادل 98 % من الطاقة الإنتاجية الاسمية. وعلى الرغم من التطورات التي أثّرت على حركة الملاحة في مضيق هرمز، قامت «بروج» بتوجيه 61 % من إنتاج شهر مارس بنجاح عبر مسارات لوجستية بديلة.

كما شهدت الأسعار نمواً قوياً بنسبة 62 % خلال شهر مارس، مدفوعة بنقص عالمي في إمدادات منتجات البولي أوليفين، واستمر هذا الارتفاع خلال شهر أبريل، ما يدعم التوقعات الإيجابية لأداء الشركة للعام بأكمله.

وأكد هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج بي إل سي» أن «بروج» حققت أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بكفاءة الأداء، والتميّز التشغيلي، والانضباط المستمر في إدارة التكاليف، كما أثبتت خطط استمرارية الأعمال لدينا فاعليتها وكفاءتها، مشيراً إلى أنه مع ظهور مؤشرات إيجابية على تعافي الأسعار عالمياً وتحسن ظروف السوق، تتميز «بروج» بمكانة فريدة لتحويل الفرص إلى نمو في الأرباح، وضمان استمرارية الإمدادات للعملاء، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين.

وخلال الربع الأول، سجلت «بروج بي إل سي» حجم إنتاج بلغ 1.21 مليون طن، مع معدل تشغيل وصل إلى 98 % من الطاقة الإنتاجية الاستيعابية، مما يؤكد صلابة العمليات التشغيلية للشركة، فيما تم تخزين الفائض من الإنتاج تمهيداً لتوزيعه خلال الأشهر القادمة، بالاعتماد على إدارة فعالة للمخزون وحلول لوجستية بديلة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة للعاملين وحماية الأصول.

ويجسد أداء «بروج بي إل سي» خلال الربع الأول من عام 2026 قوة نموذج أعمالها وصلابة منصتها التجارية واللوجستية، مدعوماً بتخطيط فعال لاستمرارية الأعمال وتنسيق وثيق مع الشركاء والجهات المعنية والسلطات المحلية.

ووافق مساهمو «بروج بي إل سي» على توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 4.85 مليارات درهم (1.32 مليار دولار) عن السنة المالية 2025 «16.2 فلساً للسهم»، وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عُقد في 7 أبريل 2026.

ويبلغ إجمالي توزيعات الأرباح النهائية لعام 2025 التي وافق عليها المساهمون، 2.42 مليار درهم (658 مليون دولار)، «8.1 فلوس للسهم»، وسيتم دفعها في أو حوالي 5 مايو 2026 أو قريباً من هذا التاريخ، للمساهمين المسجلين حتى يوم 17 أبريل 2026.

كما حققت «بروج بي إل سي» قيمة مضافة بلغت 525 مليون درهم «143 مليون دولار» خلال الربع الأول من 2026، من خلال برنامجها للتحول الرقمي والتكنولوجيا المعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إحراز تقدم في مبادرة الطباعة ثلاثية الأبعاد والمستودع الرقمي، حيث قامت الشركة بتصنيع قطع غيار أساسية عند الطلب، مما أسهم في تقليص أوقات التسليم وخفض تكاليف التخزين.