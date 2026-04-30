غرفة تجارة دبي و«فيديكس» تستعرضان جاهزية سلاسل الإمداد

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع «فيديكس»، المتخصصة في النقل السريع، حواراً مفتوحاً حول جاهزية سلاسل الإمداد في دبي في ظل المتغيرات العالمية الراهنة، وسبل تعزيز مرونة الخدمات اللوجستية لكافة القطاعات.

وشارك في الفعالية 196 من ممثلي الشركات العاملة في دبي، وشهدت نقاشاً تفاعلياً حول أطر الأعمال اللوجستية الملائمة للفترة الحالية، وسبل تمكين الشركات من التكيف مع اضطرابات خطوط الشحن العالمية التي فرضتها الأحداث الراهنة من خلال خدمات نقل تتسم بالمرونة والسرعة والفعالية، بما يدعم تدفق حركة التجارة حول العالم.

التعاون الوثيق

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «يشكّل التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية في منظومة الأعمال المتطورة في دبي. وبفضل البنية التحتية اللوجستية المتطورة التي تتمتع بها الإمارة، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والتجارة يتمتع بالمرونة والجاهزية التامة للتكيف مع كافة الظروف والمتغيرات العالمية».

وقال سامي بوسابا، المدير الإداري للمبيعات في فيديكس الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، «تشهد التجارة العالمية اليوم وتيرة متسارعة من التغيرات، ما يبرز أهمية الاعتماد على شبكات لوجستية ذكية ومترابطة توفر رؤية لحظية وتمكن الشركات من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ثقة. ونواصل تعزيز تكامل شبكتنا للنقل الجوي والبري مع قدراتنا الرقمية، لدعم الشركات في التكيف مع المتغيرات وضمان استمرارية وكفاءة سلاسل الإمداد».

المرونة اللوجستية

وتناولت الفعالية آليات تعزيز المرونة اللوجستية بشكل استباقي من قبل الشركات، باعتبارها أهم الأولويات الملحة لكافة القطاعات، وذلك من خلال توظيف الذكاء الرقمي والاعتماد على مسارات شحن بديلة، وتبني نماذج تشغيلية مرنة وخدمات لوجستية متعددة الوسائط، بما يضمن استمرارية الأعمال خلال مختلف الظروف، مع تطوير القدرات على التعامل الاستباقي لأي اضطرابات طارئة تتعرض لها سلاسل الإمداد العالمية.

كما ناقش المشاركون أهم الدروس المستخلصة من التحديات العالمية الراهنة، وسبل تطوير سياسات التعامل مع المستجدات العالمية الطارئة بشكل استباقي وفعال، إلى جانب أهم الملامح المستقبلية لقطاع الخدمات اللوجستيات العالمي في أعقاب الأحداث الحالية.

كما اطلع الحضور على كيفية مساعدة فيديكس للشركات على التعامل مع تغير أوضاع السوق، من خلال شبكتها العالمية، وحلولها السلسة عبر الحدود، إلى جانب تقنياتها التي تتيح متابعة الشحنات بشكل أوضح، والتحكم بها بشكل أفضل، واتخاذ قرارات أسرع.

وتأتي الفعالية في إطار التزام غرفة تجارة دبي الراسخ بتمكين القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية. وانطلاقاً من دورها كمحفز للشراكات الاستراتيجية، تعمل الغرفة على تطوير قنوات فعالة للحوار المباشر بين مختلف الجهات المعنية في قطاعات الأعمال، بما يسهم في مواءمة الجهود وتكاملها ويدعم ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار.