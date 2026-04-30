الإمارات.. تثبيت سعر الديزل لشهر مايو وتحديث محدود لأسعار الجازولين

أعلنت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، اعتماد أسعارالوقود لشهر مايو 2026، حيث تقرر تثبيت سعر الديزل، في خطوة تدعم استمرارية القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يسهم في ترسيخ توازن الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.

وشهدت أسعار منتجات الجازولين تعديلاً محدوداً تماشياً مع المتغيرات في الأسواق العالمية، وذلك ضمن آلية التسعير الشهرية المعتمدة في الدولة، والتي تقوم على منظومة مرنة وشفافة تواكب تقلبات الأسواق العالمية، وتدعم الاستدامة، وتعكس تغيرات أسعار الطاقة بشكل متوازن، وجاءت على النحو التالي:

- وقود الديزل: 4.69 دراهم لكل لتر.

- البنزين "سوبر 98": 3.66 دراهم لكل لتر.

- البنزين "خصوصي 95": 3.55 دراهم لكل لتر.

- البنزين "إي بلس 91": 3.48 دراهم لكل لتر.

كما يعكس تثبيت سعر الديزل التزام الدولة بدعم استقرار بيئة الأعمال، وتعزيز انسيابية العمليات التشغيلية في مختلف القطاعات، خاصة المرتبطة بالنقل وسلاسل الإمداد، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

وتواصل دولة الإمارات تطوير منظومة متكاملة لإدارة قطاع الطاقة، ترتكز على المرونة والشفافية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق بكفاءة عالية، والحفاظ على توازن اقتصادي مستدام في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.