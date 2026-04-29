1.8 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» في الربع الأول بنمو 7%

واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق أداء قوي في الربع الأول مع نمو صافي الأرباح قبل الضريبة 8% على أساس سنوي إلى 2.1 مليار درهم، وتسجيل عائد قوي على حقوق المساهمين بلغ 27%، وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 1.8 مليار درهم، محققاً نمواً 7% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

وعكست زيادة الأرباح نمواً مستقراً في الميزانية العمومية واستمرار استقطاب المتعاملين عبر القطاعات الرئيسية، مع انضمام نحو 66 ألف متعامل جديد خلال هذه الفترة.

عوائد مستدامة

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس الإدارة: حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نتائج قوية خلال الربع الأول، مدعومة بقوة نموذج أعماله وصلابة ميزانيته العمومية. ويعكس استمرار الربحية، إلى جانب النمو القوي في الميزانية وتحقيق عوائد متميزة بلغت 27%، قوة أعمال المصرف وقدرته على تحقيق عوائد مرتفعة بشكل مستدام في مختلف مراحل السوق.

وأضاف أن كلاً من صافي أرباح المجموعة والإيرادات سجلا أداءً قوياً خلال الربع الأول، حيث ارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 2.1 مليار درهم، محققاً نمواً 8% وأسهم النمو القوي في الإيرادات 12%، إلى جانب استمرار الزخم في استقطاب المتعاملين، في دعم هذا الأداء، مع انضمام نحو 66 ألف متعامل جديد إلى المصرف خلال هذه الفترة.

وسجّلت الميزانية العمومية للمجموعة مستوى قياسياً جديداً، في تأكيد واضح على استمرار النمو عبر أعمال المصرف الرئيسية. وواصلت تمويلات المتعاملين توسّعها بوتيرة قوية، مدعومة بنهج منضبط في منح التمويلات وتعزيز الحصة السوقية في القطاعات الرئيسية، فيما أسهم نمو الودائع في ترسيخ هيكل تمويل متوازن وقوي. وتوفّر هذه القوة في الميزانية أساساً متيناً يمكّن المجموعة من مواصلة دعم المتعاملين والاقتصاد.

وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي للمجموعة: حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث جاء ارتفاع صافي الأرباح قبل الضريبة بنسبة 8% بدعم من نمو في الميزانية العمومية وقاعدة تمويل مستقرة. كما حافظت الأصول التمويلية على جودتها، بفضل نهج منضبط في منح التمويل وتكوين المخصصات.

وأضاف أن المجموعة ستواصل التركيز على تنويع الإيرادات وتعزيز علاقاتها مع المتعاملين، وهو ما أسهم في نمو الإيرادات الإجمالية 12% على أساس سنوي. كما سجل الدخل من مصادر التمويل أداءً قوياً، مدعوماً بنمو في محفظة التمويل وتسعير منضبط وتحسّن مزيج الأصول، ليحقق زيادة 17% على أساس سنوي.

كما سجّل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً 4%، وقد أسهم استمرار البيع المتقاطع عبر المنتجات الرئيسية في الحفاظ على توازن الدخل، بما يدعم جودة الأرباح واستدامتها على المدى الطويل.