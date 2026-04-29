المزروعي: موازنة الطلب مع الإنتاج في موقف حرج بعد إغلاق مضيق هرمز





أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة أن قرار الإمارات بالخروج من «أوبك» و«أوبك+» جاء بعد مراجعة السعة الإنتاجية والمستقبلية.

وأضاف المزروعي أن العالم يعيش ظروفاً استثنائية بسبب إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، مشيراً إلى أن موازنة الطلب مع الإنتاج أصبحت في موقف حرج في ظل هذه التطورات.

وأشار الوزير إلى أن إيران تهدد إمدادات النفط، مشيراً إلى أن عدداً من الدول تلجأ إلى استخدام احتياطياتها الاستراتيجية.

وأضاف المزروعي أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على الخام.

وأوضح أن الوضع الحالي لا يزال غير واضح، مؤكداً أن العالم بحاجة إلى استثمارات إضافية في قطاع النفط.

وأضاف الوزير أن موازنة الطلب مع الإنتاج أصبحت في موقف حرج بعد إغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن هذه الخطوة لن تؤثر على باقي منتجي النفط.

وقال وزير الطاقة الإماراتي في تصريحات خاصة لـCNBC، إن الوقت الحالي هو المناسب للخروج من أوبك وأوبك+، مؤكداً أن هذا القرار لن يؤثر على أسعار النفط، ولم ولن ينعكس على مستوياتها.

وأضاف أن الخروج من أوبك وأوبك+ يعد قراراً استراتيجياً وتنظيمياً وليس سياسياً فحسب، مشيراً إلى أن الإمارات تستهدف إنتاج 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027.

وأوضح المزروعي أن الإمارات ليست مغامرة في السوق، ولديها علاقات قوية مع الدول المستوردة للنفط.

من جهة أخرى قال المزروعي، في تصريحات لرويترز: «اتخذنا قرار الخروج من «أوبك» و«أوبك+» في وقت يحتاج فيه المستهلكون إلى اهتمامنا، فنحن نواجه وضعاً غير مسبوق، حيث يتم استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية من المنتجات الخام إلى مستوى مقلق».

وتابع: «كوننا دولة غير مُلزمة بأي التزامات ضمن المجموعة سيمنحنا مرونة أكبر».

وقال في تصريحات لـ CNN،: إن «الحظ حالف الإمارات بالتطلع دائماً إلى المستقبل وابتكار حلول مختلفة لتصدير نفطها الخام، ونحن نجني ثمار ذلك»، مؤكداً أن الإمارات تتطلع «إلى المضي قدماً لضمان تزويد العالم بما يحتاجه قدر الإمكان».