«دبي لصناعات الطيران» تجمع بين الربحية والصفقات المليارية

أعلنت دبي لصناعات الطيران المحدودة نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، مسجلة أداء مالياً وتشغيلياً قوياً مدفوعاً بنمو الإيرادات وتحسن الربحية، إلى جانب تعزيز مركزها المالي والسيولة.

وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 455.5 مليون دولار، مقارنة مع 395.9 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2025، بنمو لافت يعكس توسع أنشطة الشركة، كما زادت الأرباح قبل الضرائب إلى 120.4 مليون دولار مقابل 101.2 مليون دولار، فيما تحسن هامش الربح قبل الضرائب إلى 26.4 % مقارنة مع 25.6 %.

وسجل التدفق النقدي التشغيلي 296.3 مليون دولار، مقابل 344.7 مليون دولار في الفترة المقارنة، في حين استقر معدل العائد على حقوق الملكية قبل الضريبة عند 13.0 %.

وعلى صعيد المركز المالي بلغ إجمالي الأصول 16.3 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 16.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، كما تراجعت صافي القروض والاقتراضات إلى 9.95 مليارات دولار، مقابل 10.23 مليارات دولار، في خطوة تعكس تحسن إدارة المديونية.

وفي المقابل قفزت السيولة المتاحة إلى 4.55 مليارات دولار، مقارنة مع 3.4 مليارات دولار، ما دفع نسبة تغطية السيولة إلى 1089 % مقابل 277 %، مع تحسن نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية إلى 2.50 مرة.

وعلى صعيد العمليات استحوذت الشركة على 9 طائرات جديدة، وباعت 15 طائرة، كما وقعت 64 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل، وبلغ إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب ضمن أسطولها 663 طائرة.

وفي قطاع الهندسة سجلت الشركة نحو 500 ألف ساعة عمل محجوزة، وأنجزت 69 فحصاً فنياً، ما يعكس قوة الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة.

وشهد الربع الأول توقيع اتفاقيات تسهيلات ائتمانية متجددة جديدة طويلة الأجل وغير مضمونة بقيمة 2.8 مليار دولار، في خطوة تعزز المرونة التمويلية للشركة، كما أعلنت الشركة توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل أسهم شركة ماكواري إير فاينانس، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار، ما يمثل توسعاً استراتيجياً كبيراً في قطاع تأجير الطائرات عالمياً.

وفي تطور إيجابي رفعت وكالة KBRA تصنيف الديون غير المضمونة للشركة إلى مستوى «A-»، ما يعكس قوة مركزها المالي وثقة الأسواق بأدائها المستقبلي.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «شكل الربع الأول من عام 2026 فترة استثنائية لشركة دبي لصناعات الطيران، حيث أبرمنا خلاله اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل أسهم شركة ماكواري إير فاينانس المحدودة في صفقة تقدَّر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تضيف هذه الصفقة، عند اكتمالها، نحو 350 طائرة مملوكة وقيد الطلب إلى أسطول الشركة»، كما أسهم أداؤنا المالي القوي والمتواصل على مدى السنوات الخمس الماضية، إلى جانب النمو المستمر في حجم أعمالنا، في رفع التصنيف الائتماني لديوننا غير المضمونة من الدرجة الأولى إلى «A-» من قبل وكالة KBRA، إحدى وكالات التصنيف العالمية البارزة.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الناجمة عن النزاع الإقليمي فقد عكست نتائجنا المالية خلال الربع الأول قوة نموذج أعمالنا ومرونته، حيث سجلت الإيرادات مستويات قياسية، واتسعت هوامش الربحية. وفي المقابل شهدت إيرادات قسم الهندسة في دبي لصناعات الطيران تراجعاً، بما يعكس انخفاض حجم الأعمال خلال شهر مارس نتيجة تداعيات النزاع الإقليمي، وإغلاق المجال الجوي.