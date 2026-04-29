تعاون بين "المشرق" و"كاشيو"لتطوير نموذج الإقراض المدمج

أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة كاشيو، منصة التكنولوجيا المالية ومقرها الإمارات ، عن تعزيز تعاونهما المشترك لتطوير إطار عمل للإقراض المدمج يجمع بين الخبرات المصرفية المنظمة والابتكار في المنصات الرقمية.

ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية التقنية المتقدمة لشركة كاشيو إلى جانب قدرات المشرق في الإقراض المنظم، يتيح التعاون دمج حلول التمويل مباشرة ويمكن للعملاء الحصول على تمويل يصل إلى 150000 درهم ، مع فترات سداد تصل إلى 48 شهراً، مدعومة بموافقات شبه فورية وشروط واضحة وشفافة.

وقال فرناندو موريلو، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة المشرق: "سيتم تحديد مستقبل القطاع المالي من خلال مدى سلاسة دمج الخدمات المالية ضمن التجارب الرقمية اليومية. ويعكس تعاوننا مع كاشيو التزامنا بتطوير نماذج إقراض مدمجة تجمع بين الأسس المصرفية الراسخة ومرونة المنصات الرقمية. ومن خلال هذا التعاون، نعزز مكانتنا كمقرض منظم قادر على دعم التمويل الاستهلاكي عالي القيمة عبر منصات خارجية، إلى جانب بناء أطر قابلة للتوسع تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين والتجار في دولة الإمارات".

وقال عمار عفيف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاشيو: "توفر شراكتنا مع المشرق دعماً مؤسسياً قوياً يضمن حوكمة فعالة للمخاطر، وقدرة على التوسع في التمويل، وبنية تحتية تدعم النمو المسؤول. وفي سوق مثل الإمارات، حيث تتسارع وتيرة الابتكار المالي ويزداد انتشار خدمات 'اشتر الآن وادفع لاحقاً'، يمثل التمويل المؤجل للمشتريات الكبيرة الخطوة المنطقية التالية. وبعد تحقيق نجاحات قوية في أسواق عالمية مثل الولايات المتحدة وأوروبا، يقدم هذا النموذج تجربة رقمية فورية وسهلة بالكامل للمستهلكين، ويمهد الطريق لفئة جديدة من حلول التمويل التي تتسم بالبساطة مقارنة بالقروض الشخصية التقليدية أو استخدام البطاقات الائتمانية".