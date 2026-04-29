تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية تتجاوز 415 مليار درهم خلال 2025

أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي تحقيق نمو لافت في حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال عام 2025 بنسبة 36 %، لتتجاوز القيمة الإجمالية 415.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 306 مليارات درهم خلال عام 2024، ما يعكس المكانة الريادية لأبوظبي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في مجال التجارة الخارجية، مدفوعاً بتوسع الأنشطة التجارية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف الأسواق العالمية.

وشهدت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 63 % خلال عام 2025، حيث بلغت قيمتها 175.4 مليار درهم مقارنة بـ 107.8 مليارات درهم خلال العام 2024، فيما سجلت الواردات نمواً بنسبة 22 % لترتفع قيمتها إلى 170.4 مليار درهم مقارنة بـ 140.2 مليار درهم خلال عام 2024، بينما حققت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 20 %، لتصل قيمتها إلى 70 مليار درهم مقارنة بـ 58 مليار درهم خلال عام 2024.

ويجسد هذا النمو المتسارع والأداء المتنامي مرونة اقتصاد أبوظبي واستمرار مسيرة التنويع الاقتصادي، التي تنتهجها الإمارة، وكفاءة البنية التحتية لتسهيل حركة التجارة وممارسة الأعمال، بما يعزز مكانتها مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن مؤشرات التجارة الخارجية غير النفطية لعام 2025 تؤكد كفاءة ونجاح المنظومة المتكاملة، التي طورتها أبوظبي من أجل تعزيز الكفاءة والنمو والاستمرارية، ويأتي هذا النمو مدفوعاً بجهود متسقة في السياسات والبنية التحتية، والقدرة على الوصول إلى الأسواق، الأمر الذي يمكن نمو التدفقات التجارية بسرعة وموثوقية. وأضاف أن قوة نمو الصادرات غير النفطية والمحافظة على الوتيرة المتنامية للواردات وإعادة الصادرات، توضح التكامل الكبير في منظومة تدفقات التجارة العالمية والمكانة التنافسية لأبوظبي في العديد من الممرات الرئيسية، وفي ظل بيئة عالمية تزداد تعقيداً تواصل أبوظبي ضمان تدفق التجارة، وتعزيز سلاسل الإمداد، والعمل بصورة متناسقة، مشيراً إلى مواصلة التركيز على توسيع الشراكات، وتطوير القدرات اللوجستية، وتمكين فاعلية التجارة الخارجية، بما يعزز دور أبوظبي مركزاً موثوقاً في التجارة العالمية.

وقال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، إن النتائج المحققة تعد مؤشراً على نجاح سياسات إمارة أبوظبي في ترسيخ نموذج اقتصادي تنافسي قائم على التنويع والاستدامة والانفتاح، بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية للإمارة، مشيراً إلى أن هذا النمو المتسارع يعكس فاعلية الشراكات مع القطاعين العام والخاص، ويجسد دور المنظومة الجمركية شريكاً استراتيجياً في دعم بيئة الأعمال.

وأضاف أن جمارك أبوظبي تواصل تطوير منظومتها الجمركية وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال تبني الحلول الرقمية والأنظمة الذكية، وتعزيز إدارة المخاطر ورفع كفاءة العمليات، لتسهيل حركة التجارة وتسريع انسيابية البضائع عبر المنافذ، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.

وتأكيداً على نجاح جهود جمارك أبوظبي في تعزيز مرونة منظومة التجارة الخارجية بدعم التدفق السلس للسلع عبر مختلف وسائل النقل شكلت التجارة الخارجية من خلال المنافذ الجوية 33.5 % من الإجمالي في العام 2025، والمنافذ البرية 35 %، والبحرية 31.5 %.